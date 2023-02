El Congreso de Sinaloa envió un documento al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Mandueña Molina, exhortando una disculpa pública por presuntamente ofender al Diputado José Manuel Luque Rojas.

Madueña Molina señaló que no se disculpará pues no ofendió de manera alguna al Legislador.

El documento fue firmado por Ricardo Madrid Pérez en calidad de Presidente de la Mesa Directiva, y Feliciano Castro Melendrez como Presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Me llegó un documento del Congreso donde me exhorta y me preocupa mucho porque ahí se ve la soberbia del Congreso, lo firma el Presidente de la Mesa Directiva, Madrid y Feliciano como Presidente de la Jucopo. Me piden que me disculpe, ¿yo porqué me tengo que disculpar? ellos son los que tienen que disculparse con la comunidad universitaria”, expuso.

El pasado jueves 23 de febrero el Diputado José Manuel Luque Rojas acusó en medios de comunicación locales y nacionales que el Rector Madueña Molina se habría referido a él como “perro”.

“Me dice una frase así como ‘¿y por qué me saludas?’ y yo le digo ‘bueno, Rector, usted y yo habíamos quedado en que íbamos a platicar antes del dictamen”, narró el Legislador en entrevista con Noroeste.

“Entonces me dice ‘no, no, no, a la chingada, yo no hablo con perros, hablo con el dueño de los perros’; le digo, ‘¿pero a qué viene esto?, ‘tú sabes muy bien a qué me refiero’; ‘no lo sé’, le digo, y me dice, ‘le reitero que no hablo con los perros, hablo con el dueño de los perros, tú decidiste estar en la jauría de Feliciano y no tengo nada qué hablar contigo’, y se alejó”.

Sobre este tema el Gobernador Rubén Rocha Moya calificó como una falta de respeto los dichos de Madueña Molina.

“No quiso saludar al Diputado. Es una descortesía que no se vale en instituciones. Si de autonomías vamos hay que respetarlas”, defendió.

Ese mismo día la UAS emitió un comunicado deslindando al Rector de un enfrentamiento con el Diputado.

“Yo no dije lo que dijo el Diputado que dije, quiero poner muy firmemente esa situación”, defendió Madueña Molina.