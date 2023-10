Hay que respetar el debido proceso, sin embargo, no deben permitirse las artimañas que busquen la impunidad en las causas penales que enfrenta Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, señaló el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, sobre las suspensiones definitivas concedidas al ex Alcalde de Mazatlán.

“Es parte de los derechos que consagra la legislación mexicana, estamos en un Estado de Derecho que contempla estos recursos, por supuesto que pueden obedecer a las estrategias de defensa de las personas implicadas, inaceptable que se haga con cálculo y perversión, eso no significa que va a haber impunidad”, declaró Castro Meléndrez.

“Compartimos una idea, no a la impunidad, pero eso no debe llevar a confundirnos y a negar el apego irrestricto a la Ley para garantizar el debido proceso... no lo estoy juzgando, lo que sí puedo decir es que, por supuesto, que tanto en el proceso que sigue a “El Químico” Benítez, Estrada Ferreiro y al Rector y otros funcionarios de la UAS, no debe haber impunidad”, aseveró el presidente de la Jucopo.

Recientemente, Luis Guillermo Benítez Torres consiguió una suspensión definitiva contra dos vinculaciones a proceso penal que corresponden a las presuntas compras irregulares de vehículos que rifó para un evento del Día de las Madres, y de luminarias a Azteca Lighting.

Dichos recursos no conllevan a que “El Químico” quede absuelto de los procedimientos, sin embargo, el ex Presidente Municipal de Mazatlán no podrá ser llevado a juicio oral en tanto se resuelvan de fondo esos amparos.

Comparó los recursos utilizados por Benítez Torres con la renuncia de abogados de la Universidad Autónoma de Sinaloa en los procesos penales del Rector y funcionarios, pues dijo que ambos son actos mal intencionados que solo buscan evitar ser juzgados; no obstante, advirtió que tarde o temprano habrá justicia.

“Es el mismo caso de la UAS, donde han venido difiriendo, han venido calculando situaciones de posponer el proceso, lo acabamos de ver de cómo el Rector de la UAS retira a los abogados que tenía, nombra a otros como una mera maniobra para seguir posponiendo las cosas... no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue”, sostuvo el Diputado.