Que la ciudadanía acuda a ejercer su voto priorizando la valoración de los perfiles de candidatos, más que su preferencia por el partido o coalición que los postule, pidió el candidato al Senado de la República por el PT, Jesús Estrada Ferreiro.

“Que vengan a votar, que vayan a sus casillas, y voten por los candidatos que más crean que les van a servir, la democracia es esa. Es más importante votar por los candidatos que por los partidos”, declaró tras emitir su sufragio.

El ex Alcalde de Culiacán señaló que esta práctica ayudará a que las facciones políticas procuren ofrecer mejores aspirantes a la ciudadanía en futuros procesos.

“Así los partidos tendrán que sujetarse y tendrán que buscar los mejores perfiles, no poner de relleno a nadie. Ojalá y que esto sea una elección histórica en ese sentido. De que sea un parteaguas para que de aquí para adelante la gente vote por los candidatos que más les convenga, no por los partidos, no por el dogma, la ideología”, recalcó.

Mencionó que esto también ayuda a que la democracia sea más efectiva en los procesos electorales.