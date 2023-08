Junto a Benítez Torres, la Fiscalía señaló por ambas compras al ex Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, Jesús Javier Alarcón Lizárraga, mientras que a los otros tres imputados solo les correspondió la compra de 198 lámparas.

Sin embargo, Azteca Lighting no entregó el producto en tiempo y forma pese a que el pago de 34 millones 971 mil 46.64 de pesos en una exhibición sí se efectuó.

Dichos implicados son Javier Lira González, ex Oficial Mayor; José de Jesús Flores Segura, ex Secretario; y José Daniel Tirado Zamudio, ex director de Obras Públicas.

DESPIDOS, SIMULACIONES Y CONFRONTACIONES

En el desglose de pruebas por la FGE, afirmaron que el Comité de Adquisiciones nunca sesionó para tratar el asunto de la compra millonaria de lámparas, simplemente firmaban las actas de sesión para simular.