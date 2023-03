Jesús Estrada Ferreiro reapareció públicamente en un video, a través de su cuenta de Facebook, para anunciar que ganó un amparo contra la negativa del Ayuntamiento de Culiacán y el Cabildo de realizar una reunión para darle respuesta a su solicitud de reinstalación en el cargo, petición que hizo desde diciembre de 2022.

“Se nos otorgó un amparo en contra del Ayuntamiento de Culiacán y Cabildo para efecto que se celebre la junta de Cabildo, y que resuelva mi petición de regreso al Ayuntamiento de Culiacán, en virtud de que no tengo ningún delito que yo he cometido, no hay un delito en contra mía, la Fiscalía se hace que la Virgen le habla para no resolver el desistimiento... el Juez de control está controlado, como su nombre lo dice, por el Gobierno de Sinaloa, y bueno, es mucha corrupción la que hay”, expresó.

“Es necesario que como pueblo tengamos que tomar acciones ya, en este caso vamos a esperar que el Ayuntamiento de Culiacán cumpla con lo que dice el amparo, está obligado a hacerlo, sesionar, y en eso baso mi petición, desde diciembre del año pasado, y hasta ahorita, no resuelve, tienen algunos días para hacerlo”.

Antes y después del anunció sobre la novedad de uno de sus amparos que se encuentran en instancias federales, Estrada Ferreiro de nuevo arremetió contra medios de comunicación y contra las instituciones.

Aunque agradeció a algunos medios por retomar su caso y publicar sus actualizaciones, acusó a otros de “agarrar dinero”.

Luego fue momento para acusar a los funcionarios y mandatarios local y estatal.

“Vamos a ver lueguito si van a pedir revisión, si van a interponer recursos y de ahí vamos a ver, cómo se dice vulgarmente, medirle el agua a los camotes, para ver qué tan corrompidos siguen o si realmente están cumpliendo con la ley, porque ya es mucho que tengamos delincuentes en el gobierno municipal y en el Gobierno del Estado y nosotros seguimos siendo juzgados”, expresó.

Señaló además que este martes, a las 11:00 horas, sostendrá una conferencia de prensa en su despacho para hablar sobre este tema y otros pendientes.