Rechaza familia de Kenia María, joven asesinada en Culiacán, que Fiscalía busque juicio abreviado

La familia de Kenia María, la joven estudiante de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien fue asesinada el 6 de octubre del 2021, ha manifestado no estar de acuerdo en que el señalado culpable, Juan José “N”, pueda recibir los beneficios del juicio abreviado.

Y el principal beneficio, desde el punto de vista del padre de Kenia María, es que pasará poco más de 30 años, en lugar de 50 años en la cárcel.

“Todos los días vivo con ese dolor, pero aparte de vivir con ese dolor, estoy viviendo las consecuencias sobre la violencia de decir todo ese proceso que nos están poniendo trabas y trabas y beneficios para el que le quitó la vida a mi hija, no es justo, se supone que la Fiscalía debe atender a las víctimas, debe ser un representante social de las víctimas y eso es lo que estamos viviendo”, expresó Miguel Núñez Hernández.

“Lo está autorizando la Fiscalía, la Fiscal General de aquí. No hay ningún acuerdo, porque nosotros estamos desde un principio en la postura de que no queremos un procedimiento abreviado, lo que están ofreciendo, lo que la Fiscalía le está ofreciendo a la defensoría es de 30 y tantos años en lugar de 50, cuando ya esta persona cuando esté recluido, por buena conducta puede salir en 12 a 14 años, y eso no se vale, va a salir a la sociedad y va a volver a hacer lo mismo. Eso es lo que no queremos”.

Kenia María fue asesinada presuntamente por su ex pareja sentimental el 6 de octubre de 2021; después de recogerla en el centro de Salud de Costa Rica la mantuvo privada de la libertad en su vehículo, dando vueltas por la sindicatura, hasta que la bajó en un terreno baldío, la atacó con un bisturí y luego la golpeó en el rostro con un block de concreto hasta darle muerte.

“A mi me estuvo hablando el día viernes, el abogado Óscar, que es del Ministerio Público, quien lleva la carpeta de investigación del caso de mi hija, para que yo viniera a reunirme con un jefe de él, para ofrecernos ese procedimiento abreviado, no ofrecernos, sino que ya lo habían autorizado”, lamentó Núñez Hernández.

“Nosotros sabemos que él lo hizo, que él cometió el asesinato, a nosotros no nos sirve de nada que diga ‘ay, yo reconozca que yo lo hice’, lo que queremos que se haga el procedimiento como corresponde, con un juicio oral y que se le dé lo que se le tenga que dar, no que se negocie o que la Fiscalía les esté dando oportunidades o beneficio al asesino de mi hija”.