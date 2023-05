Funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa señalaron a través de un comunicado de prensa, que la Auditoría Superior del Estado no tiene facultad para revisar los recursos propios como lo solicitó la ASE.

“Los ingresos propios, que al ser de control indirecto y que los ingresos propios de la UAS de acuerdo al Artículo 4 de la Ley de Auditoría del Estado de Sinaloa no se equiparan a recursos públicos, puesto que no son asignados por el Gobierno del Estado sino autogenerados”, señaló Rebeca Carrasco Peña, contadora general de la UAS.

“El Artículo 4 establece que para que el recurso sea público tiene que ser asignado y provenir de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos”.

Aseguró que la UAS es una institución abierta al escrutinio público que transparenta sus recursos en su página de Internet, en el apartado de armonización contable donde están todas las cuentas públicas.

Expuso que la UAS es una institución de control indirecto porque todo el recurso que recibe por subsidio tiene su origen en recurso federal, ya que también la aportación del Estado viene de recurso federalizado, es de control indirecto y su cuenta pública se entrega cada año al Congreso de la Unión, Congreso del Estado y Gobierno estatal.

Precisó que el Artículo 116, fracción dos, párrafo sexto de la Constitución Mexicana dice que la Auditoría Superior del Estado fiscalizará los recursos locales, es decir, estatales, y los ingresos propios de la UAS no forman parte de esos recursos estatales mientras que el Artículo 43, fracción 12 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que los recursos que va a fiscalizar la ASE deben provenir del presupuesto de ingresos y egresos de Gobierno del Estado.

El secretario de administración y finanzas, Salvador Pérez Martínez, señaló que durante su desempeño como contralor general de la UAS, las auditorías no han dado resultados negativos como para pensar en una conducta equivocada de un funcionario universitario.

Expuso que para recibir su presupuesto anual la UAS está sujeta a un convenio denominado de Apoyo Financiero que especifica las aportaciones que recibe la institución tanto ordinarias como extraordinarias y el uso y aplicación de esos recursos son revisados cada año por la Federación, además la universidad entrega cada fin de año a las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación de la Cámara de Diputados el estado financiero auditado y lo hace por voluntad propia en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.

Indicó que casi el total del presupuesto anual la Universidad lo destina a servicios personales, es decir a pago del personal, tan solo la nómina de jubilados, es de poco más de 2 mil millones de pesos al año y del resto del presupuesto se va a nómina un 98 por ciento de los recursos.

La directora de auditoría interna, Marifely Avendaño Corrales, compartió que durante una capacitación reciente con personal de la Auditoría Superior de la Federación, fueron muy enfáticos en decir que el único organismo para fiscalizar los recursos federales, son ellos, aclarando que el recurso que la UAS recibe del estado es federalizado sustentado esto en el artículo 79 de la Ley de Fiscalización.

Los funcionarios detallaron también el tema de los créditos fiscales, aclarándose que no hay desvío porque el monto que no se enteró al SAT por el ISR fue enterado al IMSS y al Infonavit, fue aplicado en servicios personales; enfatizaron que los créditos fiscales de 2015, 2016 y 2019 ascienden a 766 millones, no a 4 mil 700 millones y agradecieron al Gobernador Rubén Rocha Moya por atraer esos créditos.

Según el comunicado, este mes liquidarán el de 2019, para empezar a pagar los otros dos.