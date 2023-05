CULIACÁN._ El Gobierno del Estado no intervendrá en el adeudo que tiene el Ayuntamiento de Mazatlán por demandas perdidas, el cual asciende a casi 600 millones de pesos, reiteró Rubén Rocha Moya.

“¿Que hay? Que lo pague, díganle que la pague, lo que a ellos les corresponde... No (habrá intervención del Gobierno), porque a mí no me lo han planteado y no es deuda del Gobierno del Estado, tienen que ver ellos eso”, respondió el Mandatario.