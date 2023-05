Al llegar un nuevo requerimiento judicial de pago por 46 millones 402 mil pesos, sube a cerca de 600 millones de pesos la cantidad que el Ayuntamiento de Mazatlán tiene que pagar este año por demandas perdidas, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

Precisó que esta resolución llegó el jueves y es por un tramo de la Avenida Mario Arturo Huerta Sánchez, antes Carretera El Habal Cerritos.

“Son 46 millones 402 (mil pesos), fíjense nada más, la Mario Huerta, cuánto tiempo la Mario Huerta, esta se inició en el 2018 (la demanda)”, continuó González Zataráin.

Reiteró que varias de las demandas que están para pagarse este año fueron revividas entre el 2017 y principios del 2018.

El pasado fin de semana el Alcalde dio a conocer en conferencia de prensa que hasta ese momento sumaban 544 millones de pesos que el Ayuntamiento de Mazatlán tiene que pagar este 2023 por demandas perdidas, pero para este año nada más se presupuestaron 200 millones de pesos para ese rubro, por lo que se verá cómo se le hace para pagar toda esa cantidad.

Sin embargo, ahora con esta nueva demanda notificada el pasado 25 de mayo la cifra total suma ya los 596 millones 402 mil pesos que se tienen que pagar.

Trabajadores sindicalizados nada más trabajan hasta las 15:00 horas: Alcalde

González Zataráin también informó que se contempla reforzar la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Mazatlán dialogando con el Sindicato de la Comuna para reubicar al personal sindicalizado de esa área para meter personal de confianza pues los trabajadores sindicalizados nada más trabajan hasta las 15:00 horas y después ya no acuden a notificar si se requiere y lo que se busca son personas que atiendan más allá de un horario establecido.

“Hoy tuvimos una reunión y lo digo públicamente, voy a hablar con el Sindicato en buen plan, reubicar a los sindicalizados que se tienen ahí, no correrlos, reubicarlos a otras áreas porque un sindicalizado no le puede dar seguimiento a un tema de una demanda, tiene términos, un sindicalizado se va a las 3 (de la tarde) llueva o truene, haya término o no haya término, entonces hay que cambiarlos, no correrlos, sino sacar y meter ahí abogados de confianza que le puedan dedicar todo el tiempo, tiempo completo, porque un sindicalizado te van a decir algunos págame horas extras y me quedo, pero ya son condiciones difíciles”, expresó el Alcalde.

“En el área Jurídica tenemos como 20 (personas) y la mayoría son sindicalizados, entonces hoy vimos en la mañana ese tema, me reuní con la directora porque tenemos que trabajar en esa parte, fortalecer y dejar algunos sindicalizados que a lo mejor no lleven casos, pero que no sea tan importante”.

También dio a conocer que por la demanda perdida por el caso de Nafta Lubricantes en la que la Comuna pagó cerca de 160 millones de pesos ya se presentó una demanda en contra de los ex funcionarios presuntos responsables de esta demanda perdida.

“El caso de Nafta ya está en el Tribunal estatal, nosotros lo enviamos, eso es lo malo que muchas de estas cosas terminan siendo objeto de sanciones a ex funcionarios y ya no se resarce en muchos casos en daño, en algunos sí, pero que es difícil a veces, lo sancionan, los inhabilitan, los procesan, pero ¿y él dinero?”, añadió el Presidente Municipal.