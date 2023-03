El Ayuntamiento de Mazatlán afronta varias demandas, pero la más cuantiosa económicamente es por cerca de mil 500 millones de pesos que presentó la familia De Cima por terrenos para calles y vialidades en diferentes colonias y que continúa el litigio, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“No queremos nada de eso (una demanda como la del caso Nafta por la que se pagaron cerca de 160 millones de pesos), hay muchas demandas fuertes en puerta, la más fuerte es precisamente una que presentaron los De Cima sobre las vialidades, calles de todas esas colonias Francisco I. Madero, que se pavimentaron, que se les metió servicio, ellos en el cálculo creo que son como mil 500 millones de pesos, que está todavía en litigio”, informó el Alcalde.

Agregó que esta demanda no inició en la actual administración municipal sino que ya viene desde hace tiempo, otra de las más fuertes es de 97 millones de pesos por el pago de los terrenos donde se construyó la Avenida Óscar Pérez Escobosa, se pagó una parte de poco más de 40 millones de pesos, además de otra y quedan dos pendientes porque se trata de una vialidad muy larga y va cambiando de dueño.

“Entonces se metieron, hicieron la avenida y ahora hay que indemnizar”, continuó.

Precisó que la demanda de los De Cima es muy alta la cantidad que piden porque son muchas colonias y cobran por cada calle que no donaron.

Recordó que algunos colonos se molestan que no les quieran pavimentar sus calles, pero no se hace porque el terreno donde está la vialidad no está donado al Municipio, por lo que no se puede meter un recurso público a esa vialidad porque van a demandar a la Comuna.

“El dueño está esperando que yo lo haga, para qué, para que obviamente me va decir tu ya la hiciste propia porque le metistes agua, drenaje, pavimentación, por lo tanto te demando y me indemnizas y me pagas a valor actual esa calle, entonces estamos hablando de cientos de calles, se han dado a través de hace 40 años para acá, se han venido acumulando”, continuó González Zataráin.

“Son colonias muy viejas que desde hace 40 años cuando la ley te permitía poder pavimentar en un lugar si tener la certeza jurídica, hoy no te lo permite, pero antes te lo permitía, tú puedes (podías) meter agua donde sea, hoy no, principalmente en colonias Francisco I. Madero, parte de la Azteca, Jesús García, Lomas del Ébano, hay otras, es que los De Cima abarcan tantas colonias, como treinta y tantas colonias”.

Las anteriores administraciones no pagaron nada porque el juicio sigue ahí y se está atendiendo, pero lo que tenían que pagar era lo nuevo, pedir que les donaran la calle y si lo hacían pedir cuánto costaba para la indemnización, pero no se hizo, expresó.