El Ayuntamiento de Mazatlán perdió en definitiva otra demanda por 190 millones de pesos por un litigio de posesión de terrenos para construir una vialidad allá por el 2012 y ahora un Juez ordena pagar, lo que complica la situación financiera de la Comuna y podría paralizar la obra pública, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Nos acaba de llegar otra demanda por 190 millones de pesos para pagar ya, que son muy viejas, vienen prácticamente del 2012, por ahí: es un tema que vamos a dar a conocer el viernes, queremos hacer una rueda de prensa los regidores y todos para dar a conocer todo lo que ha llegado últimamente porque siguen llegando fallos millonarios al Municipio que están afectando las finanzas y que pueden incluso meter en riesgo de paralizar hasta el tema de obra pública”, lamentó González Zataráin.

“Porque a ver de dónde vas a agarrar 190 millones de pesos, tienen en puerta 200 (millones de pesos) etiquetados para este año del presupuesto para pagar ese tipo de demandas que son muy viejas (que también perdió la Comuna), que tienen hasta 10 años, 12 años y que obviamente esos temas se dejaron de combatir desde el 2017, porque por ejemplo este caso (de los 190 millones de pesos) fue el último recurso que se metió y ya nada más estaba por esperar que el Juez emitiera el resolutivo, se emite una sentencia obviamente contra el Municipio y una sentencia donde obliga al Municipio a pagar 190 millones de pesos”, detalló.

Recalcó que con todos esos problemas sea administrativo, de recursos, falta de recursos, con demandas que siguen llegando, además de otra de 97 millones de pesos que ya había llegado llegó esta de 190 y llega una de 148 millones de pesos, pues es bien complicado, todas son por temas de construcción de vialidades.

Recalcó que se han hecho vialidades que le salen muy caras a la Ciudad porque si se hacen estas obras se debe liquidar el terreno en ese momento; como en el caso de la segunda etapa de la Avenida del Delfín no se ha empezado porque se está negociando con una persona que tiene un terreno por donde pasará la vialidad, pues no se quiere iniciar y dejar el problema para que en 8, 10 años sea un pago millonario de 200, 300 millones de pesos.

Por ello lo que se busca es negociar con dicha persona, ver la posibilidad de acordar el pago, de incluso permutar un terreno, hacerle varias ofertas para llegar a acuerdos y una vez que eso se logre se libere la vía y se pueda comenzar la obra, mientras no, dijo.

“Y en esa etapa estamos, pero irresponsable sería yo que les dijera ya inicien y el que sigue (como Alcalde) ya que lo vea después, ese es el tipo de responsabilidades en que se ha incurrido mucho, entonces ahí le está pegando demasiado al Municipio, una tras otra”, reiteró González Zataráin.

“El año pasado se pagaron cerca de 170 millones de pesos de eso, ...a mí no me gusta mucho voltear y estarme quejando de que no puedo porque el de atrás hizo, no, pero a ver, una sentencia es una sentencia y una sentencia te dice me vale lo que tengas, tú paga y desactiva y deja de gastar lo que tengas que gastar, pero tú pagas”, dijo.

Aceptó que esta demanda en que ordena un Juez a la Comuna pagar 190 millones de pesos le preocupa mucho porque no la esperaba.

“Me preocupa mucho porque no la esperaba, ni siquiera la veíamos venir, no la veíamos venir, no es un caso Nafta (donde un juez ordenó al Ayuntamiento pagar cerca de 160 millones de pesos por no permitir la construcción de una estación de servicio) porque es un tema de ocupación, de responsabilidad de decir yo hago la avenida y punto y ahí se ven, no es tanto así, esos casos lógico el Municipio los tiene que perder porque es ocupación, estás invadiendo una propiedad privada, algún día te van a cobrar”, expresó el Alcalde.

“¿Cuál es el problema, por qué no pagaste en el momento en que invadiste? esa es la diferencia, la única diferencia es si yo voy a hacer una avenida por aquí, yo voy a negociar, y si no quiere negociar pues hago el procedimiento de expropiación y deposito lo que tiene el valor conforme a lo expropiatorio, tiene dos vías, pero no puedes dejar eso en estado de indefensión en el sentido de que hay cuando quieran cobren, porque ese es el problema que ese tipo de casos jamás prescriben, están vivos siempre, tú lo puedes hacer efectivo en 30 años, si valían 200 pesos el metro cuadrado pues hoy te cuestan 5 mil pesos, 6 mil pesos en metro cuadrado, esa es la gran diferencia”, señaló.