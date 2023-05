Ante el problema de pago de 544 millones de pesos por demandas perdidas por el Ayuntamiento de Mazatlán, el Regidor panista Martín Pérez Torres dijo que en su momento se analizará el presupuesto para ver qué reasignaciones se hacen para hacer ese pago.

Aunque expresó no recordar la cantidad que se presupuestó para el 2023 para hacer frente a las posibles resoluciones por parte de los tribunales, sin embargo, las que se dieron este año rebasa lo presupuestado.

“Pero esas resoluciones no se tienen, de acuerdo con la información que nos dieron el sábado (anterior), no se tienen que pagar ahorita ya, entiendo que la demanda de 190 millones de pesos el Municipio solicitó una revisión de esa sentencia para que se analizara en una Sala Superior si los elementos jurídicos que había presentado la defensa de las personas eran los adecuados”, continuó Pérez Torres en entrevista.

“Ahí explicaron más o menos algo, eso quiere decir que todavía sigue, no sabemos cuándo va resolver de nueva cuenta el Juez, pero en su momento habrá que analizar el presupuesto para ver qué tipo de reasignaciones se tienen que hacer y a quién recortarle, sin embargo, sí debo dejarlo claro, no están para pagarse mañana”.

El pasado fin de semana en conferencia de prensa el Alcalde Édgar González Zataráin dio a conocer que el Municipio deberá pagar el presente año 544 millones de pesos por demandas perdidas por la Comuna, pero para este año nada más se presupuestaron 200 millones de pesos para ese tipo de pagos, por lo que se verá de qué manera se cumple con ello.

Pérez Torres reiteró que se tiene que ir viendo cómo hacer frente a esos pagos, pero puede tardarse el que algunas ya causen sentencia definitiva y algunas ya tienen varios años, hay algunas del 2017, del 2015.

“Si bien es cierto esas demandas se originaron y se defendieron lo sustancial hace años, pues buscar la manera de que el Departamento Jurídico pueda hacer algo”, continuó.

Pero en pago por las demandas perdidas sí afectaría las finanzas del Municipio, reconoció, lo que más se ve afectado es el tema del gasto público en obra porque no se le pueden quitar recursos a los servicios públicos porque se pondría en jaque a la ciudad o a menos que desaparezcan programas sociales y no cree que se vaya hacer eso.

“Entonces creo que la afectación más fuerte se daría al tema de la obra pública, yo creo que tienen que buscar las estrategias jurídicas para aplazarlo y en su momento si llega a darse las sentencias ya inatacables pues también negociar la forma de los pagos para que no sea de una sola exhibición, no sé, buscar estrategias de tal manera que el Ayuntamiento no se quede sin flujo”, reiteró el edil del Partido Acción Nacional.