“Este es un muy merecido homenaje a una mujer cuya impronta sigue presente entre los muchos que la conocimos y la quisimos. De la señora Rosy me resulta grato evocar el recuerdo de su grandeza moral y su extraordinaria calidad humana, así también de su ejemplar ternura y vocación social, pero más aún por su permanente disposición para defender y proteger apasionadamente a las mujeres sinaloenses”, dijo Rocha Moya durante su mensaje.

El Sistema DIF Sinaloa rindió homenaje póstumo a la señora Rosy Camacho de Aguilar, quien presidió la institución durante la administración de su esposo el ex Gobernador Jesús Aguilar Padilla de 2005 a 2010.

Destacó su carácter y reciedumbre para enfrentar los retos más complicados de la vida, como su lucha contra el cáncer de mama, de donde surgió su vocación solidaria. Para llevarla a su práctica, dijo Rocha Moya, no requirió de ningún cargo público ni representación política, sino que se incorporó al altruismo social haciendo de esa lucha norma y conducta de su vida.

“Fue justo cuando asumió su responsabilidad como Presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa donde su espíritu filantrópico se catapultó”, dijo el mandatario estatal.

“Con profunda satisfacción quiero expresar: gracias señora Rosy, donde quiera que se encuentre, por su gran obra y su gran legado, que el ejemplo de entrega incondicional de Rosy Camacho en favor de las víctimas de una de las enfermedades mayormente mortales perdure y se transmita a presentes y futuras generaciones de sinaloenses”, concluyó.

Iris Aguilar Camacho, hija de la señora Rosy quien dirigió un mensaje a nombre de la familia. Agradeció por el homenaje y compartió además algunas remembranzas familiares al lado de su madre encabezando esa lucha contra el cáncer.

“Yo no estoy segura de cómo mi mamá vería este homenaje, de hecho sé que no le gustaban los reconocimientos públicos, a ella le gustaba ayudar y que no todo el mundo supiera. Si algún día alguien pregunta por el nombre de mi mamá, sobre su historia y su labor, qué la motivó a ayudar a quienes lo necesitaban, estoy segura que existirá el testimonio de alguna mujer y de muchos niños a quienes ayudó a transformar sus condiciones de vida”, dijo.

“Sus hijos, sus nietos, tenemos un gran legado, un gran ejemplo que será una línea clara y digna para nuestras vidas, seguir sus pasos será un homenaje permanente al que invitamos a todos, seamos triunfadores de vida como lo fue mi mamá Rosy Camacho de Aguilar”, finalizó.