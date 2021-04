Atípica es como el candidato a la Gubernatura por Morena y el Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, consideró la encuesta de El Financiero, donde se declara empate técnico entre el morenista y Mario Zamora Gastélum, representante de la alianza Va por Sinaloa.

El candidato morenista reprochó que se le preguntara por esta encuesta y no por la de Massive Caller, que hace semanalmente y le otorga una ventaja de 14 puntos.

“Pregúntenme de todas, pues es la única que es atípica, en el resto yo llevo una ventaja mayor, pero yo no me atengo a ella, el problema es que me pregunten sobre la atípica”, manifestó el aspirante a Gobernador de Sinaloa.

“Yo soy maestro de matemáticas y conozco la estadística, son modelos estadísticos, finalmente les digo: qué casualidad que me preguntan por la de El Financiero cuando sale la de Massive Caller ayer y que sale todos los lunes, la de Massive Caller dice que tengo 14 puntos arriba”, subrayó.

El ex rector de la UAS aclaró que ni descalifica, ni toma de referencia las encuestas, pero demostró conocerlas al hacer comentarios sobre ellas, la del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, al que consideró un instrumento de derecha y que le da 20 puntos de ventaja.

Insistió que se le cuestionara por el ejercicio de El Financiero.

“A mí no quiero que me preocupen las encuestas, hay otras que leí ayer en las que tengo 20 puntos, de esas que tradicionalmente han estado sacando, pero finalmente para mí no es lo más importante no descalifico ninguna encuesta, me parece que es un ejercicio que cada quien hace, sus metodologías, todo lo que esté detrás o delante ya es otra cosa”, reiteró.

El candidato dijo que en lo que cree es que hay que trabajar intensamente, y que en la elección del 6 de junio se realizará la encuesta más importante.