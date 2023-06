El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró desconocer acerca de la posible implicación de Loar Susek López Delgado el caso de la compra irregular de vehículos, incluso afirmó ni siquiera conocer al actual Secretario de la Presidencia de Mazatlán.

“Ahí implican a los que ellos consideran, ¿qué me puede parecer a mí? Yo ni siquiera conozco a Loar López, no lo conozco, me puedes preguntar por cualquier otra persona y no conozco, no sé... No sé si fue funcionario con él”, declaró Rubén Rocha Moya.

Al mencionarle que Loar López se mantiene como Secretario de la Presidencia Municipal, solamente agregó que “a lo mejor estaba implicado”.