$!Rocha Moya firma carta compromiso con la Cuarta Transformación.

Una carta compromiso por la Cuarta Transformación fue firmada por Rubén Rocha Moya, Gobernador electo de Sinaloa por Morena y el Partido Sinaloense, en un acto con el resto de los gobernadores electos de Morena en México, organizado por las autoridades del partido en la Ciudad de México.

Rocha Moya dijo que durante el encuentro con los gobernadores electos se analizaron las campañas electorales de los distintos estados en los que se celebraron elecciones, además de que se compartieron experiencias y propuestas para concretar la instalación de la Cuarta Transformación en la entidad.

El Gobernador electo de Sinaloa también mencionó que otros temas a tratar entre los asistentes al encuentro fue cumplir con los objetivos y realizar tareas durante la transición de gobiernos de las entidades, donde se celebraron elecciones el pasado 6 de junio.

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, manifestó que este documento es un compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación y con el pueblo de México.

“Me comprometo a regir mi conducta conforme a los principios éticos y el programa de Morena; me comprometo a no mentir, no robar y no traicionar; me comprometo a promover una auténtica democracia donde el pueblo mande; me comprometo a gobernar para todas y todos; fomentaré que se reduzcan las desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen, primero los pobres”, expuso Delgado Carrillo de la carta compromiso.

“Lucharé contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación por razón de género, raza, origen, étnico, religión, orientación sexual, condición social, económica política o cultural; me comprometo a gobernar con austeridad republicana y erradicar la corrupción y los privilegios en los ámbitos de mi cargo”, prosiguió.

Al encuentro acudieron los gobernadores electos de Morena de Baja California, Marina del Pilar; Baja California Sur, Víctor Castro; Sonora, Alfonso Durazo; Nayarit, Miguel Ángel Navarro; Colima, Índira Vizcaíno; Guerrero, Evelyn Salgado; Michoacán, Alfredo Bedolla; Zacatecas, David Monreal; Tlaxcala, Lorena Cuéllar.

Además, estuvieron presentes el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco; el representante de Morena ante el INE, el diputado Sergio Gutiérrez Luna; el secretario de elecciones de Morena, el senador Alejandro Peña Villa; la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández e integrantes del Instituto de Formación como Pedro Miguel y Rafael Baraja.