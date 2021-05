En el caso de Rocha Moya declaró solo una casa, siendo que posee al menos dos más y un terreno, todas ubicadas en el municipio de Culiacán. Además, en algunas de sus declaraciones patrimoniales dijo existir posible conflicto de interés, el cual no quiso hacer público.

Terrenos y casas no declaradas, fue el resultado de una investigación a los principales contendientes por la Gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de Morena y el Partido Sinaloense, y de Mario Zamora Gastélum, de Va por Sinaloa, integrado por el PRI, PAN y PRD.

De acuerdo con la respuesta del candidato de Morena y PAS, desconocía que un terreno no estaba en su declaración patrimonial, además de enfatizar que no hay conflicto de interés alguno, por lo que también rechazó que sus documentos no tuvieran la información pública.

Mientras que de Mario Zamora no se encontró en el Registro Público de la Propiedad de Ahome la casa en la que actualmente habita con su familia. Además de que los bienes los han heredado, no han sido comprados por los Zamora-Ibarra, con excepción de los automóviles.