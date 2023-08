En la manifestación entregaron más de 50 mil firmas a la oficina del Gobernador Rubén Rocha Moya contra el nuevo esquema educativo.

“Respetamos las voces que estamos seguros de que ha habido una mala información, por eso son voces que en este momento siguen temerosos, porque les han dicho muchas cosas que no vienen en los libros. Confiamos que una vez que los tengan ellos puedan constatar que no hay nada que temer, los libros contienen proyectos educativos de acorde a la edad y de cada nivel educativo. No se busca dañar a nadie”, mencionó.

“Afortunadamente son muy pocas las voces que tienen en este momento confusión, pero estamos confiados que una vez que conozcan los libros van a ver que no tienen nada que temer en este sentido”.