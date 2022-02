Si hay algo que castigar, lo haremos sin que nos tiemble la mano, dice Rector de la UAS sobre caso Sandino

“Tomaremos los correctivos correspondientes, de acuerdo a lo que encontremos, nadie debe de sobrepasarse en sus atribuciones y si alguien lo hizo lo vamos a castigar y que quede claro en la Universidad no hay ese tipo de prácticas y que no sé generalice también, y si alguien comete un error lo vamos a castigar”.

“Entonces hay un reglamento que se tiene que aplicar, si alguien no cumple con ese reglamento se le debe de llamar la atención, pero estamos instruyendo al área jurídica y al director general escuelas preparatorias para que se haga una investigación, y si hay algo que castigar, lo haremos sin que nos tiemble la mano, si alguien cometió el error de sobrepasarse en su autoridad vamos a tomar las medidas correspondientes, pero no veo yo, algo más allá de eso, no lo veo. Sin embargo, vamos a poner toda la atención correspondiente”, comentó.

La sanción, dijo, va a depender, ya que señaló dentro de la Universidad hay reglamento para todo, por lo que puede ser desde una amonestación hasta la expulsión de la Universidad esto de acuerdo a la gravedad del caso.

En cuanto si esto es una violación a los derechos de las alumnas, al llevar a cabo este tipo de acciones dentro del plantel educativo, el Rector señaló que si alguien se siente ofendido a sus derechos, que denuncie.

“Yo creo que aquí hay algo muy claro, si alguien se siente ofendido a sus derechos, que denuncie, que quede claro nosotros no nos oponemos a nada, nada.Y no vamos a ser tolerantes con nada, pero también que no se quiera escalar un conflicto que a lo mejor no es tal”, señaló.

“Porque luego dicen, se supone, no, necesitamos que se actúe en consecuencia y vamos a estar nosotros atentos a tomar todas las medidas correspondientes, nadie en la Universidad se debe sobrepasar en un abuso de autoridad”.

Madueña Molina explicó que ya tuvo contacto con la directora de esta preparatoria, María Guadalupe Castro y que se hará una reunión con los padres de familia.

Y detalló que por parte de la directora se externó que no es lo que se mencionan por parte de las alumnas.

“Nosotros podemos dejar que haya anarquía dentro de nuestras escuelas, hay un reglamento y lo tenemos que respetar, eso es una, pero nadie se debe de sobrepasar, si alguien va con el uniforme incorrecto es decirle y pedirle que corrija, si no lo corrige, pues hay instancias en la escuela para actuar”, dijo.