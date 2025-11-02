$!Sinaloa, el peor estado en cuanto a carrera policial según informe de Impunidad Cero

En la clasificación final del eje de carrera policial, Sinaloa obtuvo la última posición con una calificación de -89, evidenciando deficiencias en la promoción, capacitación y consolidación profesional de sus policías.

El análisis se centra en la existencia y efectividad de sistemas que garanticen estabilidad laboral, crecimiento profesional y un retiro digno para los elementos de seguridad pública.

Sinaloa se ubica entre las entidades con las calificaciones más bajas en materia de carrera policial, de acuerdo con los resultados del Índice de Transparencia sobre el Desarrollo Policial 2024 de la organización Impunidad Cero.

La calificación va de -100 a 0 de tal forma que entre más cercana a cero, la calificación indica mayor cumplimiento, y mientras más cercana a -100 más alejada está la institución de cumplir sus obligaciones legales.

La escala es negativa para evidenciar las situaciones de incumplimiento de la ley en las que se encuentran la mayoría de las instituciones de seguridad.

La información del informe fue construida con base en respuestas otorgadas por el Gobierno de Sinaloa, mediante la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Entre los parámetros revisados se encuentra el que revisa la armonización de la ley estatal, con el que se buscó verificar que en la normatividad estatal los fines de la carrera policial estipulen que se promueva la proximidad social y se instaure la doctrina policial civil.

El resultado fue que si bien, en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa se establece la carrera policial, no se hallaron armonizados los fines de la carrera con la ley general. También se revisó la estabilidad laboral con los ingresos y salidas de agentes a las filas de la policía de Sinaloa.

La policía de Sinaloa informó que en enero contaba con 821 y en diciembre 901, lo que representa 80 elementos más en las fuerzas de seguridad estatales. Sin embargo se determinó que la información fue contradictoria, pues en el mismo periodo se informó el ingreso de 152 elementos y la baja de 201, por lo que se habría pasado de 821 a 772 elementos.

A partir de los datos proporcionados, el resultado del índice de estabilidad laboral fue de -5.7 lo que refleja baja capacidad de retención laboral y de reclutamiento en el periodo. También se determinó que en Sinaloa no se cuenta con bases sólidas de promoción policial, lo que resulta negativo en la evaluación general de carrera policial.

“No cuenta con el registro de ningún instrumento del servicio profesional de carrera, por lo anterior, no se ha instaurado el servicio profesional de carrera policial en su jurisdicción”, puede leerse en el informe.

En materia de estímulos se constató que no dispone de lineamientos para el otorgamiento de estímulos, pero éstos se encuentran estipulados en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial.

De acuerdo a sistema de retiro digno, se evaluó la aplicación de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. De acuerdo con ésta, se deben cumplir 25 años de servicio para acceder a la jubilación sin importar la edad.

Como recomendación se establece que, debido a los efectos físicos y psicológicos del estrés, se debe optar un esquema que permita el retiro de los policías en función del grado que ocupen al momento de su retiro.