Sinaloa necesita un presupuesto estratégico y suficiente para seguridad en 2026: CESP

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública hizo un llamado “responsable y urgente” a los diputados para que asignen un presupuesto suficiente en materia de seguridad y justicia que sea acorde a las necesidades críticas que vive Sinaloa.

A través de un comunicado, el CESP señaló que el contexto no admite indiferencia, pues el estado acumula casi 14 meses de una confrontación interna entre grupos del crimen organizado que ha derivado en un aumento exponencial de delitos de alto impacto.

Para 2025, Sinaloa aprobó un presupuesto total de 70 mil millones, de los que destinó 3 mil 472 millones a seguridad y justicia, lo que representa apenas el 5 por ciento del total, con un gasto por habitante equivalente a mil 145.87 pesos.

“Aunque esto representó un incremento del 13.62 por ciento respecto a 2024, el rezago histórico continúa siendo profundo. Desde 2018 a 2025, el déficit acumulado supera los 4 mil 877 millones de pesos, considerando únicamente la inflación. Durante varios años, el presupuesto retrocedió o se estancó; hoy pagamos las consecuencias”, señala el CESP.

Luego hizo una comparación regional con Sonora, que tiene población menor y propuso para 2026 una inversión de 9 mil 451 millones, con un gasto por habitante de 3 mil 214.77.

“... casi tres veces el de Sinaloa”, recalca.

“Este esfuerzo se traduce en incrementos significativos a su Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública, impulsando un sistema fortalecido y con mejores expectativas de desempeño”.

Si no se invierte estratégicamente en seguridad y justicia, advierte el CESP, se mantendrá una fuerza operativa insuficiente, la investigación de delitos seguirá rebasada, el sistema judicial se congestionará aún más, aumentará la percepción y la realidad de impunidad y se debilitará la legitimidad de las instituciones.

“Cada año que no se decide invertir con visión de Estado, el costo no se mide solo en pesos, se mide en delitos no resueltos, familias desprotegidas, cuerpos policiacos agotados y ciudadanos que pierden confianza”, agrega el posicionamiento.

“Detrás de cada peso destinado a Seguridad y Justicia hay una vida que puede salvarse, una comunidad que puede estabilizarse, un futuro que puede recuperarse”.

El exhorto, para esta oportunidad histórica, fue recalcada por el CESP al Congreso de Sinaloa, para que prioricen la seguridad y justicia como pilares esenciales del desarrollo.

“Invertir más y mejor no es solo una estrategia técnica, es un compromiso ético con quienes viven, trabajan y sueñan en este estado”, añade. “Porque un sistema fortalecido no solo reduce el delito, también mejora el bienestar, promueve la inversión y reconstruye el tejido social”.