$!SNTE 53 exige al Gobernador se esclarezca el pago por la renta de la USE y los fondos del Sistema de Ahorro y Préstamos

El esclarecimiento de los fondos del fideicomiso del Sistema de Ahorro y Préstamos (SIAP) y la situación del pago por la renta de la USE, es lo que exigió el SNTE 53 al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

La sección 53 del SNTE señaló mediante un comunicado que ante la intromisión y denostación de quienes son representantes legítimos del magisterio estatal, que el Gobernador Rubén Rocha Moya ha vertido declaraciones falsas y dolosas al afirmar que no representa a nadie en este sindicato y que el fondo del fideicomiso del SIAP tiene apenas 132 millones de pesos.

En el comunicado se expresó que la sección sindical por parte de sus representantes anteriores y actual no han tenido intervención en la operación y manejo de esos recursos.

“Exigimos entonces al multicitado gobernante acabe de entender, que las deudas no son de los mandatarios, sino de los gobiernos anteriores y presente. Si pretende tapar el desaseo que heredó de su antecesor Quirino Ordaz Coppel, se hará necesario entonces la comparecencia de éste y los anteriores que tienen conclusión en el tema”, señala el comunicado.

El SNTE 53 exigió que se sitúen los fondos generados por la renta de la Unidad de Servicios Estatales en el fideicomiso del SIAP, aclaró que ninguna de las anteriores administraciones desde Juan S. Millán hasta Quirino Ordaz Coppel liquidaron las deudas correspondientes.

Por lo que exigieron una auditoría profunda y exhaustiva, hasta las últimas consecuencias para quien resulte responsable.

Además pidieron al Gobernador que no se desdiga de sus declaraciones que realizó al principio de su administración, en las que señaló que la deuda de Quirino Ordaz Coppel sería saldada en su Gobierno.

Cabe destacar que en la pasada conferencia semanera que realizó el Gobernador, Rubén Rocha Moya declaró que no pagaría la deuda de gobiernos anteriores, ya que no están documentadas.

El mandatario estatal dijo que el Gobierno del Estado pagaría la renta de la Unidad de Servicios Estatales en Culiacán.

“La USE no ha pagado renta pero no existe ningún contrato que obligue. Nosotros no podemos asumir deudas que no están debidamente certificadas”, comentó en ese momento.

“A lo que yo me comprometo y se los dije a los dirigentes, que a partir de mi gestión les pago renta para que entre al fideicomiso”.

Rocha Moya aseguró que el fideicomiso al que pertenece la USE no es del Gobierno del Estado, ni de ningún particular, sino de los trabajadores.