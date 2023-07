El Partido Acción Nacional sigue abierto a trabajar en coalición rumbo al proceso electoral del 2024, sostuvo la dirigente estatal del partido, Roxana Rubio Valdez, luego de que ayer se ausentó en una reunión del Frente Cívico Nacional por la urgencia del evento, que le generó complicaciones con su agenda.

“(Inasistencia) Fue un tema, y lo sabe perfectamente los que manejan el frente, de la premura de la agenda, no se nos explicó bien el para qué era realmente la reunión... Por ahí vi un documento que querían que firmáramos algo, y yo no puedo firmar algo, yo no me mando sola, para el tema de las coaliciones, de las candidaturas, tengo que someterlo al Consejo Estatal”, declaró Roxana Rubio.

“Por supuesto que la alianza va, nosotros, los presidentes de los partidos, tanto la Presidenta del PRI, el Presidente del PRD e incluso el Presidente de Movimiento Ciudadano tratamos de construir, independientemente de lo que está pasando a nivel nacional, construir algo aquí en Sinaloa, va la alianza”, aseguró Rubio Valdez.

Asimismo, reveló que tuvo comunicación con los otros partidos para aclarar el motivo de su inasistencia y agregó que ya acordaron atender nuevamente a los medios de comunicación.

“Yo ayer hablé con el Secretario General, con Bernardino (Antelo), cuando Paola me estaba marcando, yo estaba ocupada, ya quedamos de que la otra semana vamos a dar una conferencia de prensa, no tengo el día, no lo sé”, dijo.

Nuevamente expresó su intención de participar en la alianza y garantizó estar “en la raya” con los demás partidos involucrados, ya que la instrucción del Presidente Nacional, Marko Cortéz, es de ir en alianza tanto con el PRI como con PRD, tratando de que sea lo menos conflictivo posible.

“Eso de que la alianza no va, eso no es verdad, nosotros estamos firmes, yo estoy firme, una cosa es que yo no haya acudido a una conferencia de prensa que el frente convocó y otra cosa es que yo no haya asistido a una reunión que los presidentes de los partidos me hayan convocado”, agregó Rubio Valdez.

“No es un asunto de que yo menosprecié el frente, no, yo me he sentado con el frente miles de veces, han ido al partido... No me quieran venir a mí a decir que yo fui la mala del cuento cuando no fue así”, sostuvo.

De esta manera, tanto Roxana Rubio, Presidenta Estatal del PAN, como Sergio Torres Félix, dirigente de Movimiento Ciudadano, han refrendado el compromiso de sus bandos con el Frente Cívico Nacional luego de que ambos se ausentaron en una reunión que encabezaron los dirigentes estatales de PRI y PRD, Paola Gárate Valenzuela y Oner Lazcano López.