“Esta no es la primera vez que nos clausuran, la anterior ocasión tardamos seis meses para volver a tener una constancia de actividades, y después de esta situación, hoy necesitamos decir que lo logramos, que a partir del próximo miércoles 12 de octubre estaremos operando con una nueva cartelera de actividades artísticas”, señaló Parrilla.

La clausura, detalló Yolani, se realizó el pasado 16 de julio, debido a que presuntamente un papel no estaba en orden, y por la queja de un vecino, lo que llevó a detonar el cierre, y ahora, a tres meses del cierre, todo está en completo orden, reuniendo un expediente sustentado, con todo lo que se pide para operar un espacio como este.

El jueves 13 de octubre se tendrá la participación del cantante Daniel Huerta, también a las 20:00 horas. El jueves 14 habrá un stand up comedy con la presencia de Chaymon show, de igual forma a las 20:00 horas.

“Hoy con esta reapertura vamos a buscar realizar actividades, eventos un poco más temprano, porque la idea busque venir a convivir, a pasarla bien. Alicletas tiene seis años y tres meses de estar operando, y nuestro único objetivo es que este sea un espacio para los artistas, para que ellos puedan expresarse y automáticamente todos coincidamos para que se sigan tejiendo redes, abriéndose más proyectos como este, y así expandir la cultura”, señaló Parrilla.

El cantante Abraham Macías manifestó que después de la pandemia muchos negocios se fueron abajo, y tener que empezar de nuevo es algo difícil para cualquiera, y los gobiernos han apoyado lugares como estos para que sigan de pie.

“Alicletas es cultura, es arte, y en Culiacán deseamos que siempre haya un lugar que se pueda visitar como un referente cultural, donde se escucha música, se leen poemas, todo con un buen contenido. Nosotros los artistas queremos expresarnos, y no tener un lugar donde hacerlo pues nos limita un poco, por eso apoyamos mucho la causa de Yolani, es algo que como sociedad también deberíamos de ayudar; yo sé que hay muchas reglas, hay que cumplirlas, pero también pedimos al gobierno que no hagan tan difíciles las cosas para poder cumplirlas. Alicletas no es un lugar malo como pueden pensar, es todo lo contrario”, señaló Macías.