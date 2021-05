Ante el anuncio de la liberación de la persona detenida por el violento asesinato de un perro llamado “Rodolfo Corazón”, en Los Mochis, a quien se permitirá seguir con su juicio fuera de la cárcel, la directora general de Fundación Laika y abogada, Gabriela López Juárez, señaló que su detención solo fue un montaje de las autoridades debido a la presión mediática por parte de la sociedad.

“Por desgracia todo esto es un montaje de las autoridades, para calmar a la sociedad, pero exhibiendo una realidad que no existe. Mientras no haya ese aumento de penas, nos van a quedar a deber y el juez no puede hacer más porque no tiene las herramientas”, comentó.

El imputado por este cargo de maltrato y violencia animal solo estuvo en prisión durante 11 días, y de acuerdo al sistema de justicia actual podría llegar a un convenio o trato con la persona que hizo la denuncia, liberándose así de una posible condena en la cárcel.

“Esto puede terminar en una multa tal vez pequeña, irrisoria, o en repararle el daño a la persona que denunció; tenemos contacto con la persona que denunció y realmente está siendo presionada por las mismas autoridades para que cese su deseo de continuar con el procedimiento normal y que acepte convenio”, señaló.

“Nosotros desde un principio consideramos, sí una buena decisión, pero siempre supimos que el juez lo hizo por la presión mediática y social que hubo, no por una convicción y no por una solidez de argumentos, porque actualmente la penalidad es muy baja, entonces fue excesivo a como comúnmente pudiera él actuar en otros casos iguales, pero que no hubieran salido a la luz pública”.

Es por ello que como fundación señalan que esto obedece al actuar del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, para que la gente o los activistas no le sigan echando en cara que él fue el responsable de que esta reforma no pasara.

López Juárez señaló que el hecho de que el Sistema de Justicia Penal no tenga las bases para poder aplicar penas más severas por maltrato animal es responsabilidad del Congreso y del Gobernador por haber vetado la reforma al Código Penal.

“El juez no puede darle una pena más alta, porque no se lo permite el Código... el delito por el que está procesado le da oportunidad de tener salidas alternas al hecho de pagar una condena con su libertad, entonces definitivamente creemos que esta persona jamás va a pagar con cárcel la condena, si es que llega a condena, nosotros creemos que la condena va a llegar, se van a arreglar antes en alguna etapa del juicio”, puntualizó.

La activista destacó que se ha mantenido una lucha constante y no nada más por el caso de “Rodolfo Corazón”, sino que llevan años tocando las puertas de las autoridades para que aumenten las penalidades en cuanto a casos que son realmente una crueldad extrema como este y otros más que se han presentado.

“Hemos tratado como Fundación Laika llevar un camino, porque ya sabemos cómo se hacen las cosas, y sabemos que la clave está en la reforma del Código Penal, está la clave para aumentar la pena cuando se procese un caso como este”, indicó.



Hecho

El asesinato de “Rodolfo Corazón”, perpetrado con crueldad, se habría registrado el pasado 21 de marzo en el Fraccionamiento Cedros, ubicado al poniente de Los Mochis, Ahome, con el argumento de que el perrito habría mordido a la novia del señalado atacante.

Fue días después, en abril, que iniciaron las manifestaciones para pedir a las autoridades justicia ante este caso, con marchas multitudinarias en Los Mochis y también en Culiacán, además que el suceso escaló a nivel nacional, donde se sumaron artistas, activistas y sociedad para pedir se castigue el hecho.

El 16 de abril, la Fiscalía General del Estado publicó en Twitter que “con motivo de los lamentables hechos que implicaron la afectación al perrito Rodolfo Corazón, se informa que esta #FiscalíaSinaloa ha judicializado el asunto y estamos en espera que el juez fije fecha y hora para audiencia de imputación de hechos al probable responsable”.

Para el 26 de abril, un juez ordenó prisión preventiva para el asesino de “Rodolfo Corazón”, pasando así solo 11 días dentro de la prisión, para luego ser liberado y mantener su proceso de juicio en libertad.