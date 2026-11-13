Tres años sin música en el Palenque: la huella de la violencia en la Feria Ganadera de Sinaloa

Aunque la exposición ganadera continúa programada para noviembre, la cancelación del Palenque representa otro año sin uno de los espectáculos que tradicionalmente acompañan la celebración. En 2024 se suspendieron tanto la Feria como los conciertos; en 2025 la exposición ganadera regresó sin el Palenque y, para 2026, los organizadores volvieron a cancelar las presentaciones musicales.

La suspensión de los conciertos para 2026 ocurrió un día antes de que comenzara la programación del Palenque. La decisión llegó después de un nuevo ataque contra las instalaciones de la Feria Ganadera y de la aparición de mensajes que advertían sobre posibles represalias contra artistas y asistentes.

La crisis de seguridad que comenzó en Sinaloa el 9 de septiembre de 2024 también ha alcanzado a uno de los eventos tradicionales de Culiacán. La Feria Ganadera y el Palenque han enfrentado ataques armados, amenazas, cancelaciones y cambios en sus esquemas de organización, en un contexto que ha impedido que los espectáculos musicales se realicen durante tres años consecutivos.

El primer golpe a los eventos ocurrió apenas unas semanas después del inicio de la confrontación entre grupos criminales. El 30 de septiembre de 2024 fue asesinado Faustino Hernández Álvarez, entonces presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, en un ataque armado en su domicilio, ubicado en el sector Parque Alameda, en Culiacán.

Desde 2024, Sinaloa enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, derivado de una pugna interna entre los grupos criminales Los Mayos y Los Chapos. En ese contexto han ocurrido agresiones a las instalaciones de la Feria Ganadera de Sinaloa y el Palenque de Culiacán, eventos realizados en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa que históricamente se realizan de manera simultánea.

Hernández Álvarez encabezaba por segunda ocasión la organización ganadera, cargo que había asumido en abril de ese año. Su asesinato representó la pérdida del dirigente de una de las agrupaciones productivas más importantes de Sinaloa, en medio de una crisis que ya comenzaba a afectar las actividades económicas y sociales de la entidad.

No existe información pública que permita establecer que ese homicidio estuviera relacionado con la organización de la Feria Ganadera o con las agresiones posteriores contra sus instalaciones. Sin embargo, su muerte forma parte de los antecedentes de violencia que han rodeado a la Unión Ganadera durante este periodo.



Una crisis que alcanzó la actividad económica y la vida pública en 2024

La crisis de seguridad en Sinaloa comenzó el 9 de septiembre de 2024, después de un enfrentamiento registrado en la colonia Hidalgo y la zona de Las Quintas, en Culiacán. Desde entonces, la confrontación entre facciones del crimen organizado se extendió por distintos municipios y provocó una sucesión de homicidios, desapariciones, privaciones ilegales de la libertad, robos de vehículos y ataques armados.

La violencia modificó la dinámica cotidiana de la capital sinaloense. Los hechos de alto impacto se registraron en zonas habitacionales, vialidades, establecimientos comerciales y espacios públicos. A la par, negocios redujeron horarios, suspendieron actividades o cerraron, mientras distintos sectores productivos reportaron afectaciones por la disminución de clientes, la incertidumbre y las dificultades para mantener sus operaciones.

La crisis no se limitó a los indicadores de seguridad. También alteró actividades deportivas, culturales, comerciales y de entretenimiento que convocaban a cientos o miles de personas. La Feria Ganadera fue uno de los eventos que enfrentó directamente las consecuencias de esa situación.

La cancelación de 2024 ocurrió en un momento en que la ciudad ya registraba meses de enfrentamientos y hechos violentos. La incertidumbre sobre la seguridad de los asistentes, trabajadores, expositores y proveedores se convirtió en un factor para decidir si era posible mantener una celebración que tradicionalmente reúne a familias de Culiacán y visitantes de otros municipios.

Un mes después del asesinato de Faustino Hernández, las instalaciones donde tradicionalmente se realiza la Feria Ganadera y los espectáculos del Palenque fueron blanco de una agresión armada que terminó por precipitar la suspensión de la edición 2024.

El 7 de noviembre de ese año, las taquillas de la Feria Ganadera fueron atacadas a balazos y posteriormente incendiadas por personas no identificadas. El hecho ocurrió una semana antes de la fecha prevista para inaugurar la exposición, programada del 14 de noviembre al 1 de diciembre.

La agresión se produjo cuando los organizadores todavía promovían la realización del evento y anunciaban medidas para recibir a los visitantes. Días antes se había informado que habría filtros de identificación facial, arcos detectores de metales y presencia de corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno.

El entonces Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, confirmó que se habían registrado disparos contra instalaciones y planteó inicialmente que la agresión podría tratarse de un intento de los grupos criminales por llamar la atención. La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones.

Tres días después, el 10 de noviembre, aparecieron mantas en distintos puntos de Culiacán con mensajes que exigían cancelar la Feria Ganadera y el Palenque. En ellas también se incluyeron amenazas contra el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya y su familia.

La Unión Ganadera Regional de Sinaloa anunció la cancelación de la Expo Ganadera. En el comunicado, la organización argumentó que las condiciones de inseguridad impedían asegurar la rentabilidad económica del encuentro y que debía protegerse la estabilidad del sector.

“Esta determinación responde al compromiso de la organización con la comunidad ganadera y la prioridad de garantizar la estabilidad económica del sector. Aunque la Expo Ganadera es un evento de gran importancia para nuestra identidad y cultura, las condiciones actuales no permiten asegurar su rentabilidad económica”, informó la UGRS.

La organización también sostuvo que la decisión no significaba el fin de las tradiciones ganaderas, sino una medida de responsabilidad hacia las personas involucradas.Un día después, la empresa Casa Blanca Live, responsable de la organización de los espectáculos, anunció que la Feria Ganadera y el Palenque serían reprogramados para el primer semestre de 2025.

Previo a esta determinación, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había informado que el evento no sería cancelado.

“No se va a suspender la feria. Las narcomantas y los mensajes de los delincuentes no influyen en las decisiones de las autoridades, y se garantizará la seguridad”, sostuvo García Harfuch en noviembre de 2024.

La cancelación tuvo implicaciones más allá de la programación artística. La Feria Ganadera representa un punto de encuentro para productores, empresas vinculadas con el campo, comerciantes, trabajadores y familias. Su realización involucra actividades que van desde la exhibición de ganado y la promoción de productos hasta la instalación de puestos de comida, juegos mecánicos y espacios de entretenimiento.

La exposición también funciona como escaparate para el sector pecuario de Sinaloa, una actividad que forma parte de la economía rural del estado. Para los productores, la muestra permite exhibir ejemplares, conocer avances en mejoramiento genético, intercambiar experiencias y establecer vínculos comerciales.



2025: regresa la Feria, pero sin Palenque

Aunque la empresa organizadora había anunciado que las actividades podrían reprogramarse durante el primer semestre de 2025, los espectáculos del Palenque no se realizaron ese año.

El 2 de septiembre de 2025 se informó la cancelación definitiva de las festividades del Palenque de Culiacán, esto sin siquiera realizarse las de 2024. La decisión fue comunicada por los organizadores en coordinación con la Feria Ganadera, agencias de artistas, representantes y dependencias gubernamentales.

En el comunicado se argumentó que la situación de inseguridad que atravesaban Culiacán y Sinaloa obligaba a priorizar la integridad de los asistentes y de las personas que participaban en la organización.