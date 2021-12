Ante la alerta del Gobierno de Estados Unidos para localizar a los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y el ofrecimiento de una recompensa por información, el Gobernador Rubén Rocha Moya, señaló que se va a cuidar que esto no genere algún impacto en la violencia.

--¿Cree que tenga algún efecto en el sentido de la violencia que se vive en el estado?

No, yo creo que no. Vamos a cuidar que eso no tenga impacto.

Sobre esta acción por parte del País vecino del norte, el Gobernador señaló que eso es una decisión de Estados Unidos, y que es un País autónomo, “ellos hacen lo que ellos consideran, yo no la calificó”, dijo.

“Como no estamos permitiendo que ellos califiquen lo que estamos haciendo en términos de seguridad en México, ellos hacen sus valoraciones y nosotros las respetamos”.

En cuestión de las declaraciones que emitió este día la Fiscal General Sara Bruna Quiñónez Estrada sobre que no existen antecedentes penales de los hijos de “El Chapo”, dijo que ese es un asunto de la Fiscalía.

“Eso véanlo con la Fiscal, yo que voy a saber, la Fiscal es la que sabe, lo que dice ella, ella es la que sabe, si ella lo dice, ella es la que sabe, yo no soy investigador, yo no estoy en ese tema”, expresó.

La Fiscal General dio a conocer esta mañana durante una rueda de prensa que pese a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una recompensa de 5 millones de dólares por separado, por cualquier información sobre el paradero de Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, señalados de ser “miembros de alto rango del Cartel de Sinaloa”, no se tiene registro de antecedentes penales de ninguno de ellos.