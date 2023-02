DUNEDIN._ Con cada día que pasa que Alejandro Kirk está fuera del campamento de los Azulejos de Toronto mientras él y su pareja esperan el nacimiento de su hijo, la decisión de si participará o no en el Clásico Mundial de Beisbol se vuelve más complicada.

No hay necesariamente una fecha límite para esto, dada la cantidad de factores que están en juego. Sin embargo, estas discusiones están en curso y se desarrollarán cada día.

“Estamos entrando en ese periodo de tiempo complicado en el que quieres estar realmente seguro de que estás construyendo correctamente”, dijo Schneider. “Estamos justo en ese marco de tiempo”.

México abre su calendario del Clásico Mundial de Beisbol el 11 de marzo contra Colombia, juego que está programado para llevarse a cabo en Phoenix. Kirk tendría que unirse al club antes de esa fecha, por supuesto, lo que haría que ese plazo fuera aún más ajustado. Los lanzadores y receptores que participan en el WBC se reportaron unos días antes esta primavera, el 13 de febrero, para ayudar a compensar el tiempo que estarían ausentes.

Trabajando a favor de Kirk es que es un bateador naturalmente dotado, por lo que perder algunas repeticiones en el plato puede no dañarlo tanto como a un bateador promedio de 24 años. Sin embargo, como receptor, hay muchas más responsabilidades.

Schneider destacó la preparación física de Kirk durante el campamento, como la de cualquier otro jugador, como un desafío principal, y agregó que Kirk necesitará aprender un nuevo grupo de lanzadores, incluidos Chris Bassitt y Erik Swanson. Algunas de estas cosas requieren tiempo y no pueden acelerarse mucho más.

Mientras tanto, el veterano Rob Brantly está trabajando con más lanzadores. El jugador de 33 años ha aparecido en ocho temporadas de la MLB con cinco organizaciones y ha jugado en 887 juegos de ligas menores, por lo que su experiencia es valiosa.

“Él sabe por qué lo trajimos aquí”, dijo Schneider. “Ha existido lo suficiente como para comprender lo que debe hacer para ser un contribuyente clave para este equipo. Me encanta la forma en que trabaja. Me encanta la forma en que se comunica. Creo que sus habilidades físicas reales hablan por sí mismas. Me gusta la forma en que atrapa, y es un bateador zurdo. Es una presencia veterana y estoy muy satisfecho con lo que ha hecho hasta ahora”.

Una vez que los Azulejos recuperen a Kirk, formará uno de los mejores tándems de receptores del beisbol junto a Danny Jansen, quien disfrutó de su propio avance ofensivo en 2022. La temporada pasada, Kirk bateó .285 con 14 jonrones y un OPS de .787. , más bases por bolas (63) que ponches (58), ya que su habilidad para hacer contacto agregó un elemento único al corazón de la alineación de Toronto.

