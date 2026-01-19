Benjamín Gil y Lorenzo Bundy, dos rutas al protagonismo en la Serie del Caribe 2026

La clasificación de Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco a la venidera Serie del Caribe traerá consigo la presencia de dos prestigiosos dirigentes mexicanos con amplia participación en estos certámenes, aunque ambos aún buscan su primera corona en el escenario caribeño desde el timón de mando.

Benjamín Gil ha participado en cinco Series del Caribe como dirigente. Antes de comandar a los Charros de Jalisco en Mexicali 2025, donde finalizó en el segundo lugar con récord de cinco victorias y una derrota, estuvo en cuatro ocasiones al frente de equipos mexicanos: Tomateros de Culiacán (San Juan 2015, Jalisco 2018, San Juan 2020 y Mazatlán 2021).

En ese período, en el que también logró un segundo lugar en su primera incursión, Gil acumula un balance total de 16 victorias y 12 derrotas. Sus 16 triunfos lo ubican como el segundo dirigente mexicano con más victorias en Series del Caribe, solo superado por Francisco “Paquín” Estrada, quien alcanzó 22.

Además, cuando se cante el “play ball” en Jalisco 2026, Gil empatará con el dominicano Félix Fermín y el estadounidense Buddy Bailey con seis participaciones en Series del Caribe, quedando únicamente por detrás del puertorriqueño Mako Oliveras (8) y del propio “Paquín” Estrada (7).

A todo esto se suma que, como jugador, Gil integró a los Tomateros de Culiacán campeones de las Series del Caribe de 1996 y 2002, así como al equipo subcampeón en 2004, edición en la que fue seleccionado como short stop del Equipo Todos Estrellas. Curiosamente, en ambas ocasiones fue dirigido por Francisco “Paquín” Estrada.

Por su parte, Lorenzo Bundy, con su llegada a Jalisco, se convertirá en el tercer dirigente en la historia en estar al mando de cuatro equipos diferentes en la Serie del Caribe, logro previamente alcanzado por el dominicano Osvaldo Virgil y el puertorriqueño Lino Rivera. Bundy lo hará con Tomateros de Culiacán, tras haber dirigido anteriormente a Mayos de Navojoa (Santo Domingo 2000), Naranjeros de Hermosillo (Carolina 2007) y Venados de Mazatlán (Mexicali 2009). En ese lapso, acumula cinco victorias y 13 derrotas.

Ambos dirigentes tendrán en Jalisco 2026 la oportunidad de escribir historia: ¿Será Tomateros, con Bundy, el primer equipo mexicano en conquistar tres coronas, o lograrán los Charros, con Gil, su primer trofeo caribeño?

Sin embargo, antes de la Serie del Caribe, ambos estrategas se verán las caras en la Final, reeditando la serie por el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol, cuando Bundy, al frente de los Diablos Rojos, superó a Benjamín Gil.