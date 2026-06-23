Cañeros de Los Mochis ratifica a Chris Coste como mánager

LOS MOCHIS._ Tras analizar el gran trabajo que hizo al tomar las riendas a finales de la temporada pasada, el Club Cañeros de Los Mochis dio a conocer la continuidad como mánager del norteamericano Chris Coste.

Coste llegó a los verdes en el 2024 como coach de banca, puesto que repitió en la temporada 2025 y fue en la recta final de dicho año que le tocó relevar al dominicano Félix Fermín para dirigir los últimos 13 juegos del rol regular, logrando enderezar el rumbo con marca positiva de 8 victorias y 5 derrotas.

Al también escritor, lo respalda su trayectoria y resultados tanto en el beisbol invernal como en el ámbito internacional.

Coste llega con un historial comprobado de éxito como dirigente, destacando su campeonato en la American Association en 2022, año en el que también fue nombrado Mánager del Año. Posteriormente, consolidó su prestigio internacional al conquistar la Baseball Champions League en 2023 y 2026, logrando victorias en series decisivas frente a los Leones de Yucatán y los Diablos Rojos del México.

Como jugador, tuvo una carrera destacada en distintos niveles del beisbol profesional. Es miembro del Salón de la Fama de organizaciones como Yaquis de Ciudad Obregón, Fargo-Moorhead RedHawks y Buffalo Bisons (Triple A). Además, fue parte del equipo campeón de Filis de Filadelfia en la Serie Mundial del 2008.

La afición de Los Mochis lo recuerda de aquel lejano 2002-2003 cuando Coste era uno de los cañoneros de los Yaquis de Obregón a quienes derrotaron en la gran final por el campeonato. “El Gringo” logró su ascenso a las mayores en 2006 a los 33 años y según sus palabras jugar en la LMP fue de gran ayuda para alcanzar ese sueño.

“Jugué en Filadelfia y esos son los aficionados más apasionados de Estados Unidos, pero los fans en México están en otro nivel... Gané la Serie Mundial en 2008 y fue increíble, pero mis experiencias en México para mí han sido las más memorables. Jugar en México cambió mi vida y mi carrera”.

Coste se caracteriza por ser un motivador y por su estilo de juego dinámico y creativo, por lo que la directiva de Cañeros lo ve como el hombre que encaja con las necesidades del club para alcanzar los retos en la próxima temporada.