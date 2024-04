Pero cuando se trata del diamante de béisbol, Castilla no tiene mucho que envidiarle a nadie en cuanto a figuras de México se refieren. Este domingo, el oaxaqueño y otro destacado ex jugador de los Rockies, el zurdo Jorge de la Rosa , estuvieron programados para realizar los lanzamientos de honor antes del segundo y último partido de la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú.

“El beisbol es mi vida”, comentó Castilla. “Cuando me retiré, siempre he querido estar dentro de lo que me gusta, y lo que me gusta es el beisbol, sea estar uniformado en el terreno de juego o hablando con los muchachos jóvenes. Lo disfruto muchísimo”.

Efectivamente, Castilla ha escrito su nombre en la historia de múltiples maneras, en la Liga Mexicana del Pacífico como jugador y mánager, y como un Rockie original en 1993, parte de los Bombarderos de la Calle Blake (sede del Coors Field de Denver) de la década de los 90.

De su parte, De la Rosa es el máximo ganador entre los lanzadores en la historia de los Rockies, con 86 victorias. En sus nueve temporadas en Colorado, registró efectividad de 4.35 y EFE+ de 105.

“Es algo bonito para mí, venir aquí a mi país representando el equipo donde más jugué, donde mayor éxito creo que tuve en mi carrera”, dijo De la Rosa, nacido en Monterrey. “Contento de estar aquí”.