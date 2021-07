DENVER._ La primera vez que el Juego de Estrellas se celebró en el Coors Field de Denver fue 1998, cuando Vinicio Castilla era el tercera base titular de los Rockies de Colorado. Y ahora, la segunda ocasión en que las actividades del Clásico de Media Temporada se realizan en Denver, el ex toletero mexicano está en medio de todo.

El domingo, Castilla se uniformó una vez más en lo que fue su “casa” durante la mayoría de la década de los 90 para dirigir al equipo de la Liga Nacional en el Juego de las Futuras Estrellas.

“Estoy muy contento, muy emocionado, por ser (el evento) aquí en Colorado y estar en frente de este gran talento, el mejor talento de ligas menores”, dijo Castilla sobre su papel en el partido de exhibición entre los prospectos más destacados las menores.

“Un año, más tardar, esta gente va a estar jugando con sus respectivos equipos en Grandes Ligas, si no es que antes. Merecen estar aquí. Éste es un poquito de sabor de Grandes Ligas”.

Ese “sabor” de Grandes Ligas lo conoce muy bien Castilla. Además de sus tantas proezas en el beisbol mexicano como jugador y mánager, fue un integrante original de los Rockies con el nacimiento del equipo en 1993.

Junto a Larry Walker, Dante Bichette, el venezolano Andrés Galarraga y Ellis Burks, entre otros, el oaxaqueño brilló con el uniforme de Colorado en partes de nueve campañas como parte de los “Blake Street Bombers” (apodo inspirado por el nombre de la calle donde queda en Coors Field en el centro de Denver).

De sus 320 jonrones de por vida en las Mayores -- mayor cantidad para un jugador mexicano en el beisbol de lujo -- 239 fueron con el uniforme de los Rockies, la tercera cifra más alta de la franquicia.

Y en aquel 1998, Castilla participó en el Festival de Jonrones, junto a Walker y Bichette.

“Nunca se me olvida esa ovación que me dieron los aficionados (en aquel HR Derby)”, recordó Castilla, quien continúa en la organización de los Rockies como parte de la directiva. “Yo nunca me he ido de aquí. Sigo viviendo aquí. Este Juego de Estrellas trae muchas memorias”.

¿Piensa Castilla que podría integrarse de lleno a los Rockies a algún otro equipo como mánager algún día?

“Disfruto lo que hago ahora mismo, pero no descarto en un futuro dirigir”, expresó.

Por el momento, a Castilla le tocó poner de su parte ante su afición en Denver y gozar todas las actividades del Juego de Estrellas.

“Voy a disfrutarlo”, dijo. “El beisbol es mi pasión, es mi vida y estoy aquí en mi casa”.

(Con información de MLB)