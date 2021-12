Ese regaño provocó que la artista saliera disgustada del estadio; pero Alfredo “El Zurdo” Ortiz, destacado jugador de los Diablos, presenció lo ocurrido por lo que salió para alcanzarla.

“Y me metió. Me llevó a sentar donde estaba el equipo de los Diablos, me mandó refrescos, taquitos. A partir de ahí, no saben la simpatía que sentí por el equipo de los Diablos Rojos del México”, expresó en un video subido a su canal de YouTube.