El zurdo de Venados de Mazatlán se presentó al campo de entrenamientos, después de no haber lanzado en la recta final con Diablos Rojos tras una molestia en su brazo.

Pero el poblano de 26 años de edad está mentalizado y listo para en estos días ponerse al cien por ciento para cuando llegue la hora de la apertura de temporada.

“Físicamente, fuera de la lesión, me siento excelente, no dejé de trabajar por lo mismo que quería llegar al 100 por ciento, me siento bien, preparado y esperando paciente de la lesión”, externó Torres.

Torres estará viendo acción en la cuarta campaña con Venados en el invierno, después de llegar vía cambio de Naranjeros de Hermosillo en la edición 2018-2019.