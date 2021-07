La historia del pítcher Ignacio Marrujo se cuenta diferente después de su llegada a Venados de Mazatlán en la temporada 2019-2020, cuando recibió la oportunidad con el equipo de sus amores.

Su camino en el beisbol mazatleco inició en la Liga Mazatlán, donde era considerado lanzador y bateador, pero al llegar la oferta con Piratas de Pittsburgh se enfocó en su desarrollo como pítcher.

En el verano, Marrujo sumó cuatro temporadas con los Rojos del Águila de Veracruz y una con Generales de Durango, pero para el 2019 tomó la decisión de hacer una pausa, no imaginó que ese año llegaría su oportunidad en el invierno y con el equipo que desde niño había admirado.

“Yo tomé la decisión de salir de Durango por algunas situaciones que no me gustaron, después de una lesión, fue difícil en su momento porque uno sueña con estar en un equipo profesional, pero se tomó la decisión y dicen que las cosas pasan por algo.

“Llego a Mazatlán y unos amigos me dicen que pida la oportunidad en la pretemporada de Venados, apoyado por mi esposa lo hice, al inicio no quedé, pero después me llamaron y fue un sueño estar en casa lanzando y con el estadio lleno, una serie empatada, fue una gran experiencia, con lo que uno sueña como beisbolista mazatleco”, recordó.

Marrujo lanzaría con Venados de Mazatlán su primer juego ante Cañeros de Los Mochis y un juego de playoff en la campaña 2019-2020, sin embargo, para el verano la pandemia por Covid-19 puso un paro al beisbol profesional y también a la labor del lanzador derecho.

La temporada 20-21 de la Liga Mexicana del Pacífico se hizo realidad, con la nueva normatividad, el mazatleco inició campaña con los rojos, pero una vez más una molestia en su hombro lo mantuvo con poca actividad.

“Uno tiene que saber reponerse de las situaciones, aprender de ellas y en el momento tomarlas como aprendizajes, es lo que hemos hecho, si es difícil en ocasiones, pero eso también nos ayuda para provechar al máximo los momentos en los que hacemos lo que nos gusta”, explicó.

El serpentinero rojo estrenó equipo en el verano, hoy milita con Olmecas de Tabasco y luego de un inicio complicado, ha logrado tomar su ritmo, siendo nominado en par de ocasiones como jugador de la semana por la Liga Mexicana de Beisbol, ganando una, además de ser el mejor de la jornada en sus últimas dos aperturas.

“Me siento muy bien, empezamos lento, haciendo ajustes y agarrando el ritmo, afortunadamente se dieron las cosas. Sí esperamos una buena temporada porque para eso se trabaja, hemos fortalecido algunos detalles y las cosas se han dado”, compartió.

Después de ser un jugador de la bolsa, Venados de Mazatlán protegió al lanzador durante el Draft 2021 y ahora espera terminar con buenos números el verano, como hasta el momento, y para después reportar con los mazatlecos.

“Yo no sabía que me iban a tomar, un compañero me dijo un día antes, me siento contento, ahorita esperamos terminar el verano bien, sin lesiones y con salud para reportar en invierno, ayudar en lo que podamos al equipo”, agregó el lanzador derecho.