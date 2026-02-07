$!¡Inédito! Final de puros equipos mexicanos hoy en Serie del Caribe

ZAPOPAN._ El escenario está listo para uno de los partidos más esperados en la historia del beisbol mexicano. La final de la 68ª Serie del Caribe se jugará el sábado por la noche a las 19:00 horas (18:00 de Sinaloa) entre los dos equipos que representan al país en el Estadio Panamericano de Beisbol: Tomateros de Culiacán (México Verde) y Charros de Jalisco (México Rojo). ¿Cómo llegamos a esta situación tan poco común? La Serie del Caribe de este año tuvo la anomalía de contar con un país representado por dos equipos. Eso sucedió porque en un principio, el torneo estaba programado para celebrarse en Venezuela, pero fue trasladado de Caracas a Guadalajara a mediados de diciembre por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Ante esa medida, Venezuela optó por no participar en el evento y montó su propio torneo regional, denominado la Serie de las Américas. Entonces, la Confederación decidió incluir tanto al campeón de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-26, Charros, como al subcampeón, Tomateros, en la Serie del Caribe. Esto también ocurrió en el 2008, después de que Puerto Rico cancelara su campaña invernal en el 2007-08 y no enviara un equipo a la Serie del Caribe celebrada en Santiago, República Dominicana ese año. El resultado fue un juego decisivo entre equipos dominicanos, en el que los Tigres del Licey derrotaron a las Águilas Cibaeñas para adjudicarse el título de la Serie del Caribe, después de perder ante las Águilas en la serie final de la Liga Dominicana (Lidom). Este año, los Tomateros esperan que la historia se repita. Los Charros han derrotado a los Tomateros en cada una de las últimas dos series finales al mejor de siete de la Liga Mexicana del Pacífico, 4-2 en el 2025 y 4-0 en el 2026. Ahora, Jalisco – que es el equipo local en Zapopan – quiere una victoria más sobre Culiacán. “Nunca imaginé que hubiera un juego México contra México en una final de la Serie del Caribe, porque no se da esto normalmente”, dijo el mánager de los Charros, Benjamín Gil. Pero no hemos ganado nada. No hemos ganado nada. Nuestra meta no es llegar a la final. Nuestra meta es ganar el campeonato”.

El partido del sábado no sólo es un enfrentamiento entre dos equipos que representan a México, sino también entre dos legendarios manejadores en el país. Gil, de 53 años, ha ganado seis campeonatos de la Liga Mexicana del Pacífico, cuatro con los Tomateros y en las últimas dos al frente de los Charros. Como jugador, fue campeón de la Serie Mundial con los Angelinos en el 2002, y también ganó dos títulos de la Serie del Caribe con los Tomateros en 1996 y el 2002. Y en el 2023, llevó a la Selección Mexicana hasta la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol contra Japón, un partido en el que su equipo iba ganando al entrar en la parte baja de la novena entrada antes de caer ante los eventuales campeones. Con triunfos de Tomateros y Charros, habrá final mexicana en la SCAhora, tras una victoria por 8-6 sobre los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) en la segunda semifinal del viernes, Gil busca su primera corona de la Serie del Caribe en seis intentos como piloto. El año pasado, sus Charros perdieron la gran final ante los Leones del Escogido de la República Dominicana, dirigidos por Albert Pujols en Mexicali, México. Como siempre, Gil expresa plena confianza cuando se trata de su equipo. “Si nosotros jugamos nuestro béisbol, va a quedar bien claro quién es el mejor equipo en todo el Caribe”, dijo el capataz de la victoria del viernes sobre Santurce. “Esa meta la tenemos desde Mexicali del año pasado”. Su homólogo en el dugout de los Tomateros, Lorenzo Bundy, de 67 años, también tiene un historial destacado en México. Después de varios años como jugador tanto en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) como en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), Bundy ha ganado tres coronas en el circuito invernal, y ahora ha dirigido en 27 temporadas diferentes en la liga, empatando en esa categoría con el legendario mánager Francisco “Paquín” Estrada. El ex coach de Grandes Ligas es segundo, sólo detrás de Estrada, en victorias de todos los tiempos en la LMP y, como si eso fuera poco, viene de ganar dos títulos consecutivos en la LMB con los Diablos Rojos del México.