LOS MOCHIS._ El joven lanzador Iván Solís fue invitado a los entrenamientos de Cañeros de Los Mochis y se encuentra preparándose duro para ocupar un lugar en el róster de los verdes.

Iván Andrés Solís debutó este año en Liga Mexicana de Beisbol con los Leones de Yucatán y ahora los Cañeros lo han invitado a entrenar para ver de cerca sus cualidades.

“Gracias a Dios por la oportunidad que me han dado, es mi primer año en esta liga, me he sentido muy bien, sano del brazo, bien de salud y aquí estamos entrenando duro”.

El derecho habló de su debut en Liga Mexicana de Beisbol y que espera lograr jugar también en Liga Mexicana del Pacífico y confía en que tiene lo necesario para lograrlo.

“Se dio la oportunidad de mi debut tras varios años en la pelea, se dio la oportunidad, me fue muy bien en mi salida y demostré que puedo seguir en este deporte”.

En Leones de Yucatán tiene a varios compañeros que juegan con Cañeros quienes le han hablado del reto que significa jugar en esta liga.

“Tengo varios compañeros como Garibay y Ordaz... ellos me comentaron que aquí hay oportunidad para los jóvenes, hay mucha competencia mucho joven buscando una oportunidad en el equipo”.

“Apenas terminé con Yucatán y me puse a trabajar, me habían comentado que aquí los acondicionamientos físicos son fuertes y tuve una buena preparación, me siento bien física y mentalmente y aquí estamos luchando para ganarnos un lugar en el equipo”.

Este día reportaron el lanzador Fabián Cota y el oufielder Amílcar Gómez.