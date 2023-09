CULIACÁN._ El culiacanense Jorge “Chato” Vázquez regresó al equipo de sus amores, ahora bajo una nueva faceta: coach asistente de bateo.

Jorge Vázquez, quien disputó nueve temporadas con Tomateros de Culiacán, se mostró feliz por regresar a casa.

“Me siento muy contento, yo creo que no pudo ser mejor, mi primera vez como coach o algo así en la Liga Mexicana del Pacífico, haber sido con Tomateros, soy bendecido por ese lado, pues es el equipo al que le tengo más aprecio de los que jugué, entonces, ahora estar en esta faceta representa mucho para mí y quiero aprender lo más rápido que se pueda”, explicó.

Jorge Vázquez, de 41 años, buscará potencializar el bateo de los jóvenes de Tomateros de Culiacán.

“Tu última faceta como jugador, se podría decir que tus últimos dos años ya vienes siendo casi un coach, porque ya solo los jóvenes se te acercan, tienes credibilidad con ellos”, explicó.

Famoso por su poder en las muñecas, Jorge “Chato” Vázquez confesó que no se veía como parte del cuerpo técnico de algún equipo profesional.

“Cuando estaba como jugador pleno, no, yo creo que el jugador que te diga eso (que se imagina de coach/mánager) miente, porque tú no piensas en eso, pero ya a lo último de mi carrera, ya empiezas a tener mentalidad sobre eso y ves que si se te da un poquito natural, pues mucho mejor”, subrayó.

Jorge Vázquez, quien pegó 91 cuadrangulares y remolcó 291 carrera como guinda, está consciente de que ahora son otros los que tienen la responsabilidad de defender en el terreno de juego a Tomateros de Culiacán.

“Mentalizarte a que ahora son los jóvenes, ya no eres tú, ya las cámaras no están sobre ti, tú no vas a producir, entonces nada más sacar lo mejor de ellos, creo que es un error decirles que hagan las cosas como tú las hiciste”, comentó.

El “Chato” recordó cómo fue la invitación para formar parte del cuerpo técnico de Alfredo Amézaga, nuevo mánager de Tomateros.

“Primero me habla el ‘Fello’ (Amézaga), me habla Adán Muñoz, y me proponen que si qué me parecería el apoyar al bateo ahí con Carlos Rivera, entonces, encantado de la vida les dije que sí, luego me habla el señor Francisco Campos y se dan las cosas muy rápido y natural”, narró.

Por último, Jorge Vázquez recalcó que Tomateros de Culiacán, al ser el mejor equipo de los últimos años en el beisbol de invierno, siempre está obligado a ser protagonista.

“El año pasado seguí un poquito la temporada, vi que para el equipo de Culiacán fue un fracaso, porque así es, Culiacán es un equipo que está estigmatizado de estar en playoffs, así que es una obligación, no es una búsqueda; Culiacán es el mejor equipo de la década y tiene que seguirlo demostrando”, finalizó.