José Luis Urquidy cierra de buena forma primera mitad de temporada en Ligas Menores

José Luis Urquidy cumplió con un sólido desempeño en la organización de Piratas de Pittsburgh al llegar a la pausa previo al Juego de Estrellas de Grandes Ligas.
El mazatleco registró una primera parte aceptable en la sucursal Triple A de Pittsburgh.
En este inicio de semana habrá un receso con motivo del Juego de Estrellas de Ligas Mayores en Filadelfia y hasta el 17 de julio se reanudan las acciones también en Ligas Menores.
Urquidy tiene una marca actual de 5 ganados y 3 perdidos, con una efectividad de 3.67, promedio que ha ido bajando en las últimas salidas. Lleva en Triple A con Indians de Indianápolis 15 salidas, todas como inicialista, en donde acumula 73.2 entradas de labor, con 64 hits admitidos, 14 bases otorgadas y 67 ponches recetados.
Su última salida fue este pasado 9 de julio contra Mud Hens, principal sucursal de Tigres de Detroit, dejando el juego ganado tras siete capítulos, pero al final, aunque su equipo ganó, salió sin decisión.
El lanzador de Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico recibió cinco hits, apenas dos carreras (una limpia), dos pasaportes y siete abanicados.
La espera del porteño sigue intacta para que en esta segunda mitad de temporada pueda regresar al equipo grande de los bucaneros.