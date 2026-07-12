José Luis Urquidy cierra de buena forma primera mitad de temporada en Ligas Menores

José Luis Urquidy cumplió con un sólido desempeño en la organización de Piratas de Pittsburgh al llegar a la pausa previo al Juego de Estrellas de Grandes Ligas.

El mazatleco registró una primera parte aceptable en la sucursal Triple A de Pittsburgh.

En este inicio de semana habrá un receso con motivo del Juego de Estrellas de Ligas Mayores en Filadelfia y hasta el 17 de julio se reanudan las acciones también en Ligas Menores.

Urquidy tiene una marca actual de 5 ganados y 3 perdidos, con una efectividad de 3.67, promedio que ha ido bajando en las últimas salidas. Lleva en Triple A con Indians de Indianápolis 15 salidas, todas como inicialista, en donde acumula 73.2 entradas de labor, con 64 hits admitidos, 14 bases otorgadas y 67 ponches recetados.