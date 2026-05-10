José Luis Urquidy recupera confianza en las Menores de Pittsburgh

El sinaloense José Luis Urquidy tuvo una buena salida en las Ligas Menores de Pittsburgh.
Urquidy, enviado a la sucursal Triple A de Piratas de Pittsburgh, necesitaba de tener una buena apertura y así lo consiguió ante la novena de Omaha.
El mazatleco registró una salida este sábado de cinco entradas en blanco, dando apenas un pasaporte, ponchando a siete y sin recibir imparable. Pese a su buen juego salió sin decisión.
El porteño firmó para esta campaña con la organización de los Piratas de Pittsburgh, y tras una pretemporada no tan sólida, empezó la campaña en el bullpén teniendo algunos buenos relevos.
Pero fueron transcurriendo los días y las cosas no fueron las esperadas por los filibusteros y fue enviado a Triple A, luego de dejar números en el arranque del rol de 0-1 con un alto promedio de carreras limpias de 8.53.
El pítcher de Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico busca repetir este tipo de actuaciones para tomar confianza personal y que su organización nuevamente le brinde la oportunidad de regresar al equipo grande.