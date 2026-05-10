José Luis Urquidy recupera confianza en las Menores de Pittsburgh

El sinaloense José Luis Urquidy tuvo una buena salida en las Ligas Menores de Pittsburgh.

Urquidy, enviado a la sucursal Triple A de Piratas de Pittsburgh, necesitaba de tener una buena apertura y así lo consiguió ante la novena de Omaha.

El mazatleco registró una salida este sábado de cinco entradas en blanco, dando apenas un pasaporte, ponchando a siete y sin recibir imparable. Pese a su buen juego salió sin decisión.