MAZATLÁN._ Leo Misael Germán, Guante de Oro de Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico, está listo para iniciar los playoffs en beisbol de verano, como refuerzo de Pericos de Puebla.

Germán, quien lograra la distinción como Guante de Oro por parte de la LMP en la campaña pasada, mostró su calidad en los jardines durante el verano y siguiendo su buen año fue llamado como refuerzo por el equipo poblano.

“Es muy importante para mí que me estén tomando en cuenta para jugar playoff y doy las gracias, vengo de una temporada difícil por el problema que no teníamos estadio, no se descansó y fue pesado.

“Ahora me toca seguir igual, enfocado en mantener mis números y apoyar a Pericos de Puebla, sin duda un clima muy diferente y vamos a hacer lo que nos gusta”, explicó.

El originario de Culiacán disputó 62 juegos la temporada 2022-2023 de la LMP con Venados y dejó un porcentaje de bateo de .296, a pesar de sufrir una lesión en el inicio de temporada.

“Es para lo que estamos, para lo que nos esforzamos, jugar todos los días, una lesión nos detiene un poco, pero con una buena recuperación estamos de vuelta para seguir dando el máximo.

“Es lo que uno siempre soñó, desde que inicias buscas verte en el line up y estar jugando todos los días, siento que fue buena temporada para mí (22-23), no estuve en .300, pero siento que estuve apoyando, es una liga difícil de pitcheo muy selectivo, complicado batear, pero no soy un hombre de poder y me concentro más en mi tipo de juego”, agregó.

Sobre los nuevos integrantes de Venados de Mazatlán, entre ellos el mánager Sergio Gastélum, el jardinero espera que el equipo mantenga la armonía y está listo para realizar su aporte.

“Me sentí acoplado rápido (temporada 22-23), ya conocía a varios compañeros, como todos los años siempre hay cambios, no me ha tocado jugar para ‘El Güero’ Gastélum, esperamos llevarnos bien, estar unidos, jugar como un equipo y llevar las cosas bien con los coach.

“Hay más exigencia cuando se llega a un equipo ganador, te exigen más, en lo personal me divertí bastante y nunca sentí presión, sí hay momentos de presión cuando no salen las cosas, pero ahora para nosotros es prioridad estar entre los mejores, tratar de mejorar mis números y juego, agradecerle a la afición que estén siempre apoyando”, concluyó.

Leo Germán ya se encuentra en Puebla y se prepara para portar la jersey de Pericos, en los Playoffs de la LMB, para luego reportar a la pretemporada con Venados de Mazatlán, que iniciará el 10 de septiembre.