$!Ligamayoristas mexicanos verán acción en temporada LMP

José Luis Urquidy, Joey Meneses, Luis Urías, Isaac Paredes y Alec Gamboa son los peloteros que están programados para ser parte de este invierno 2026-2027.

Todos ellos son nacidos en México salvo uno que es estadounidense, pero con raíces mexicanas.

La próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico contará con material que jugó y ha participado en Grandes Ligas .

La apertura de la temporada está a la vuelta de la esquina, luego que el juego inaugural de liga será el 13 de este mes con el encuentro entre los campeones Charros de Jalisco y Jaguares de Nayarit.

El miércoles 14 de octubre empieza el resto de los duelos inaugurales.

El mazatleco José Luis Urquidy está programado para incorporarse a Venados a mediados de noviembre, después de haber jugado este 2026 en la Gran Carpa con Piratas de Pittsburgh, Medias Blancas de Chicago y Filis de Filadelfia.

Joey Meneses vivirá su campaña 14 con Tomateros de Culiacán y en este verano lució enorme en la Triple A de los Atléticos y tuvo apenas unos juegos con el equipo grande.

Con el propio Culiacán está anunciado el lanzador zurdo Alec Gamboa, quien tiene raíces mexicanas por sus abuelos y este año participó con Medias Rojas de Boston.

El sonorense Luis Urías vuelve a Yaquis de Ciudad Obregón tras la edición 2023-2024 y su incursión este verano con Azulejos de Toronto.

El receptor César Salazar, con algunos encuentros con Astros de Houston, ya entrena con Naranjeros de Hermosillo y el estelar Isaac Paredes se espera reporte con los propios sonorenses en la segunda vuelta, luego de su buena campaña con Houston.

Habría posibilidad de algunos otros peloteros, pero faltaría el permiso de sus organizaciones.