Mexicanos listos para brillar en el Opening Day de MLB 2026

El beisbol de Grandes Ligas levantó el telón este miércoles con una participación mexicana que vuelve a captar reflectores. Para la campaña 2026, varios peloteros nacionales figuran en los rósters iniciales, con roles definidos tanto en ofensiva como en pitcheo, en un escenario donde el talento tricolor sigue ganando terreno en MLB.
A diferencia del Opening Day anterior, México suma un representante más respecto a 2025 y muestra una tendencia clara: mayor presencia de jugadores de posición en alineaciones titulares. Sin embargo, persiste la carencia de lanzadores abridores, un déficit que ya se reflejó en el desempeño del combinado nacional durante el Clásico Mundial de Beisbol.
En la Liga Americana, Jonathan Aranda se consolida como pieza clave en Tampa Bay, mientras que Jarren Durán busca ser protagonista en Boston. Marcelo Mayer inicia su primera campaña completa como titular en la segunda base, con etiqueta de novato. Toronto mantiene a Alejandro Kirk como uno de los receptores más confiables y suma a Cody Ponce en la rotación abridora tras su paso por Japón. Minnesota contará con Taj Bradley y Anthony Banda en el pitcheo, mientras que Isaac Paredes enfrentará competencia en Houston. En el Oeste, Randy Arozarena intentará recuperar su mejor versión con Seattle, acompañado por Andrés Muñoz, uno de los cerradores más sólidos de la liga. Texas confía en Robert García para reforzar su bullpen.
La Liga Nacional también presenta nombres relevantes: Taijuan Walker en Filadelfia, Ramón Urías y JoJo Romero en San Luis, con este último perfilado para asumir el rol de cerrador. José Urquidy aportará desde el bullpen de Pittsburgh, mientras que Nick Gonzales tendrá oportunidad de afianzarse en la segunda base. Milwaukee contará con la defensiva de Joey Ortiz en el shortstop, San Diego con Jeremiah Estrada en su bullpen, y Colorado con Víctor Vodnik y Brenan Bernardino en un entorno complicado para lanzadores. En Arizona, Alek Thomas se mantiene como opción constante en los jardines.
Más allá de los jugadores establecidos, también destaca el grupo que inicia en ligas menores, como Alejandro Osuna, Javier Assad, Patrick Sandoval, Joey Meneses y Valente Bellozo, quienes buscarán una oportunidad durante la temporada. Prospectos como Luis Gastélum, Sammy Natera y Jared Serna esperan su debut, mientras que Manny Rodríguez continúa en recuperación.
La campaña 2026 refleja tanto el crecimiento como los desafíos del talento mexicano en Grandes Ligas, con más presencia en ofensiva y la necesidad de consolidar brazos abridores para competir al máximo nivel.
A continuación la lista de jugadores nacidos en México o con la nacionalidad:
Alejandro Kirk (Toronto)
Alek Thomas (Arizona)
Andrés Muñoz (Seattle)
Anthony Banda (Minnesota)
Brennan Bernardino (Colorado)
Cody Ponce (Toronto)
Isaac Paredes (Houston)
Jarren Durán (Boston)
Jeremiah Estrada (San Diego)
JoJo Romero (San Luis)
Joey Ortiz (Milwaukee)
Jonathan Aranda (Tampa Bay)
José Treviño (Cincinnati)
José Urquidy (Pittsburgh)
Manuel Rodríguez (Tampa Bay/Lista de lesionados)
Marcelo Mayer (Boston)
Nick González (Pittsburgh)
Patrick Sandoval (Boston/Lista de lesionados)
Ramón Urías (San Luis)
Randy Arozarena (Seattle)
Robert García (Texas)
Taj Bradley (Minnesota)
Taijuan Walker (Filadelfia)
Víctor Vodnik (Colorado)