Mexicanos listos para brillar en el Opening Day de MLB 2026

El beisbol de Grandes Ligas levantó el telón este miércoles con una participación mexicana que vuelve a captar reflectores. Para la campaña 2026, varios peloteros nacionales figuran en los rósters iniciales, con roles definidos tanto en ofensiva como en pitcheo, en un escenario donde el talento tricolor sigue ganando terreno en MLB.

A diferencia del Opening Day anterior, México suma un representante más respecto a 2025 y muestra una tendencia clara: mayor presencia de jugadores de posición en alineaciones titulares. Sin embargo, persiste la carencia de lanzadores abridores, un déficit que ya se reflejó en el desempeño del combinado nacional durante el Clásico Mundial de Beisbol.

En la Liga Americana, Jonathan Aranda se consolida como pieza clave en Tampa Bay, mientras que Jarren Durán busca ser protagonista en Boston. Marcelo Mayer inicia su primera campaña completa como titular en la segunda base, con etiqueta de novato. Toronto mantiene a Alejandro Kirk como uno de los receptores más confiables y suma a Cody Ponce en la rotación abridora tras su paso por Japón. Minnesota contará con Taj Bradley y Anthony Banda en el pitcheo, mientras que Isaac Paredes enfrentará competencia en Houston. En el Oeste, Randy Arozarena intentará recuperar su mejor versión con Seattle, acompañado por Andrés Muñoz, uno de los cerradores más sólidos de la liga. Texas confía en Robert García para reforzar su bullpen.