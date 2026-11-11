Miguel Ojeda, Pablo Ortega y Rodrigo López ingresarán al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano

Se llegó el día tan esperado para ex beisbolistas profesionales de Venados de Mazatlán y Tomateros de Culiacán.

Los ex beisbolistas de Venados, Miguel Ojeda y Pablo Ortega, junto con Rodrigo López, ex serpentinero de Tomateros, ingresarán este jueves 12 de noviembre al lado de más ex compañeros al nicho de los inmortales del beisbol mexicano.

Mexicanos en Grandes Ligas, peloteros del beisbol mexicano, veteranos y cronistas son las categorías que integran la entronización en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, en Monterrey.

Ortega y Ojeda formaron parte del “Equipo de la Década”, denominado así Venados de Mazatlán por llegar en la época del 2000 a seis finales consecutivas en la Liga Mexicana del Pacífico, lapso en el que fueron campeones tres veces.

Ojeda como cátcher y Ortega en su calidad de pítcher son ya también inmortales de la organización porteña.

El guaymense Ojeda vio acción en 16 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol y 17 en la Liga del Pacífico, con 4 años en Grandes Ligas.

Ortega, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, participó 21 campañas en l Liga de Verano y 18 en la de Invierno.

El mexiquense Rodrigo López, que por varias campañas jugó en Ligas Mayores, integra esta Clase 2026 al lado del bateador zurdo Erubiel Durazo.

El lanzador derecho se mantuvo 12 años en Ligas Mayores, cinco en la Liga Mexicana de Beisbol y 15 ediciones con Tomateros de Culiacán en el Pacífico.

CLASE 2026

Mexicanos en Grandes Ligas

Rodrigo López

Erubiel Durazo

Jugadores del Beisbol Mexicano

Miguel Ojeda

Pablo Ortega

Mike Paul

Veteranos

Ricardo Solís

Cronistas

José “Pepe” Segarra