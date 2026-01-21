Moncada regresa a los Angelinos con contrato de un año

ANAHEIM._ Los Angelinos tendrán un rostro conocido en la antesala en 2026, tras llegar a un acuerdo para traer de vuelta al cubano Yoán Moncada con un contrato de un año por 4 millones de dólares, según un informe de Jon Heyman, de MLB Network.

El club aún no ha anunciado el acuerdo de manera oficial, el cual está sujeto a un examen físico.

Moncada, de 30 años, disputó 84 juegos con los Angelinos la temporada pasada, luego de firmar un contrato de un año por US$5 millones. Registró una línea ofensiva de .234/.336/.448, con 12 jonrones, 13 dobles y 35 empujadas. Actuó en 76 partidos como antesalista, aunque lidió con una distensión en el pulgar derecho al inicio del año y con inflamación en la rodilla derecha en junio, dolencia que persistió durante el resto de la campaña.

Los Angelinos necesitaban un tercera base, ya que Anthony Rendón se perderá su segunda temporada consecutiva tras someterse a una cirugía de cadera.

El club reestructuró el último año del contrato de Rendón para liberar espacio financiero a corto plazo, y el veterano será incluido en la lista de lesionados de 60 días antes del inicio de la campaña para abrir un cupo en el roster de 40 jugadores.

Se espera que Moncada sea el antesalista titular, aunque el exprospecto tendrá que demostrar que puede mantenerse saludable. Fue limitado a 104 juegos en 2022, 92 en 2023, apenas 12 en 2024 y 84 el año pasado. En 10 temporadas con los Medias Rojas, los Medias Blancas y los Angelinos, ha compilado una línea ofensiva de .252/.332/.426.

Moncada se une a un cuadro interior que incluye al torpedero titular Zach Neto y al inicialista Nolan Schanuel. Christian Moore parte como favorito para quedarse con la intermedia, aunque deberá ganarse el puesto durante los entrenamientos de primavera.

El utility Oswald Peraza también está en la contienda, mientras que el exprospecto Vaughn Grissom llegó en un cambio desde los Medias Rojas. Denzer Guzmán, el prospecto número 8 de la organización según MLB Pipeline, también vio acción en la antesala al final de la campaña pasada.

Los Angelinos siguen en busca de pitcheo, especialmente de un abridor. También podrían reforzar los jardines, aunque la semana pasada adquirieron al guardabosque Josh Lowe en un canje con los Rays.

(Con información de MLB)