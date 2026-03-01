$!Padres firman a Alex Verdugo con contrato de Ligas Menores

El mexicano-estadounidense Verdugo, quien cumplirá 30 años en mayo, bateó .239 con un OPS de .585 en 56 juegos con los Bravos de Atlanta el año pasado. A lo largo de partes de nueve temporadas con los Dodgers, Medias Rojas, Yanquis y Bravos, el toletero zurdo Verdugo registra una línea ofensiva de .270/.326/.406 con 70 jonrones de por vida.

SCOTTSDALE._ Los Padres de San Diego han firmado al jardinero veterano Alex Verdugo con un contrato de Ligas Menores, y reportará al campamento de Ligas Menores del equipo, que comienza esta semana.

Se trata de una adición de bajo riesgo para aportar profundidad a los Padres, quienes, salvo una lesión, no tienen espacio en su róster de Grandes Ligas para otro jardinero de esquina. Sin embargo, si Verdugo produce en las Ligas Menores, podría abrirse paso en la contienda por un llamado en caso de una lesión.

Seleccionado por los Dodgers en el Draft amateur del 2014, Verdugo fue una de las principales piezas enviadas a Boston en el canje que llevó a Mookie Betts a Los Ángeles antes de la temporada 2020. Fue cambiado de los Medias Rojas a los Yanquis antes de la campaña 2024 y abrió todos los juegos de la postemporada ese octubre, cuando Nueva York avanzó hasta la Serie Mundial.

Verdugo firmó con los Bravos antes de la temporada 2025, pero fue dejado en libertad en julio tras atravesar dificultades durante gran parte de la primera mitad.

