$!¿Quién fue Arnoldo ‘Kiko’ Castro? La leyenda que llevó a Algodoneros de Guasave a su primer campeonato en la LMP

Arnoldo “Kiko” Castro debutó en la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 1959-1960 con la novena de Ostioneros de Guaymas, así que cuando el equipo de su ciudad natal, Algodoneros de Guasave, ingresó al circuito en la campaña 1970-1971, él llegó ese año a los blanquiazules, teniendo un buen debut. Aunque en la campaña del campeonato sólo disputó 31 juegos del rol regular, acabó siendo pieza fundamental para lograr el único cetro de esta franquicia, pues como segunda base regaló grandes lances además de ayudar con su oportuna ofensiva para darle esa satisfacción a la fanaticada guasavense. Cabe reconocer que para este infielder su mejor campaña invernal, en lo individual, la vivió con Guaymas en la edición 1964-1965, donde fue nombrado el Jugador más Valioso esa temporada, ya que logró también el título de hits conectados al despacharse con 111 en los 83 duelos que disputó, acumulando un promedio de bateo de .333.

La llegada Cuando “Kiko” Castro se sumó a los Algodoneros, luego que la organización arribó al circuito gélido en la temporada 1970-1971, él ya había jugado casi ocho campañas con Guaymas, ya que la octava la dividió entre el conjunto porteño y Cañeros de Los Mochis, esto en la temporada 1966-1967, pero también pasó por Venados de Mazatlán y Naranjeros de Hermosillo, antes de unirse a la novena blanquiazul, logrando batear para .260 con Guasave en su debut, ya que en 86 partidos dio 85 imparables, entre estos 12 dobletes, cuatro triples y tres jonrones, además de producir 24 carreras y anota otras 29. En la campaña 1971-1972, este sinaloense no tuvo una buena campaña regular tras disputar sólo 31 encuentros, pero en la postemporada demostró su gran talento como camarero y también dejó claro que su bateo era una de sus mejores, lo que fue vital para que los Algodoneros llegaran hasta la serie de campeonato y derrotaran en seis juegos a los Tomateros de Culiacán, un título que sin duda alguna celebró con mucho júbilo este gran pelotero. En total fueron seis años los que estuvo este segunda base con Guasave, aunque la temporada 1974-1975 la dividió con Algodoneros y Venados, pero de todas ellas fue en la del debut donde tuvo su mejor promedio de bateo, seguido por la última que jugó con su ciudad natal y la que marcó su retiro de la LMP, donde le atizó a la esférica para .250.