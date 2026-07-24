$!¿Quién fue Arnoldo ‘Kiko’ Castro? La leyenda que llevó a Algodoneros de Guasave a su primer campeonato en la LMP

Arnoldo “Kiko” Castro debutó en la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 1959-1960 con la novena de Ostioneros de Guaymas, así que cuando el equipo de su ciudad natal, Algodoneros de Guasave, ingresó al circuito en la campaña 1970-1971, él llegó ese año a los blanquiazules, teniendo un buen debut.
Aunque en la campaña del campeonato sólo disputó 31 juegos del rol regular, acabó siendo pieza fundamental para lograr el único cetro de esta franquicia, pues como segunda base regaló grandes lances además de ayudar con su oportuna ofensiva para darle esa satisfacción a la fanaticada guasavense.
Cabe reconocer que para este infielder su mejor campaña invernal, en lo individual, la vivió con Guaymas en la edición 1964-1965, donde fue nombrado el Jugador más Valioso esa temporada, ya que logró también el título de hits conectados al despacharse con 111 en los 83 duelos que disputó, acumulando un promedio de bateo de .333.
La llegada
Cuando “Kiko” Castro se sumó a los Algodoneros, luego que la organización arribó al circuito gélido en la temporada 1970-1971, él ya había jugado casi ocho campañas con Guaymas, ya que la octava la dividió entre el conjunto porteño y Cañeros de Los Mochis, esto en la temporada 1966-1967, pero también pasó por Venados de Mazatlán y Naranjeros de Hermosillo, antes de unirse a la novena blanquiazul, logrando batear para .260 con Guasave en su debut, ya que en 86 partidos dio 85 imparables, entre estos 12 dobletes, cuatro triples y tres jonrones, además de producir 24 carreras y anota otras 29.
En la campaña 1971-1972, este sinaloense no tuvo una buena campaña regular tras disputar sólo 31 encuentros, pero en la postemporada demostró su gran talento como camarero y también dejó claro que su bateo era una de sus mejores, lo que fue vital para que los Algodoneros llegaran hasta la serie de campeonato y derrotaran en seis juegos a los Tomateros de Culiacán, un título que sin duda alguna celebró con mucho júbilo este gran pelotero.
En total fueron seis años los que estuvo este segunda base con Guasave, aunque la temporada 1974-1975 la dividió con Algodoneros y Venados, pero de todas ellas fue en la del debut donde tuvo su mejor promedio de bateo, seguido por la última que jugó con su ciudad natal y la que marcó su retiro de la LMP, donde le atizó a la esférica para .250.
En total fueron 19 temporadas las que Arnoldo Castro registró en el beisbol de invierno, viendo actividad en mil 018 encuentros, logrando conectar 933 hits, destacando 142 dobles, 16 triples y 58 cuadrangulares, con 334 producciones y 433 carreras anotadas, dejando un porcentaje de por vida de .254.
Otros puntos a destacar de este magnífico jugador de cuadro, es que fue líder en bases robadas con Ostioneros en la campaña 1961-1962, donde tuvo 15 estafas, además posee el récord a nivel liga de más partidos jugados en una temporada con 96, cifra que consiguió en 1967 jugando para Los Mochis.
Aparte de la Serie del Caribe que jugó con Algodoneros en 1972 en República Dominicana, también los Venados de Mazatlán lo llevaron a ese torneo en 1974, el cual se celebró en Hermosillo, dejando con ello constancia de la calidad de este infielder que podía jugar sin ningún problema tanto en la intermedia, la antesala o el short stop.
El verano
Diablos Rojos del México fue el equipo que lo llevó a debutar en la Liga Mexicana de Beisbol en 1960, pero fue con los Tigres Capitalinos donde vivió grandes momentos, ya que estuvo 12 años en el conjunto felino, aunque también vio acción con Piratas de Sabinas, Mineros de Coahuila y El Águila de Veracruz.
En 1967 logró una de sus grandes hazañas en la LMB, ya que pegó dos grand slam en un mismo juego con los Tigres frente a Sultanes de Monterrey, entrando con ello en un selecto grupo de peloteros que han conseguido esa proeza.
Arnoldo Castro fue parte del famoso “Cuadro del millón” que tuvieron los Tigres Capitalinos en la década de los 60, ya que ese mote les puso el legendario cronista Pedro “Mago” Septién tanto a él como camarero, así como al inicialista Rubén Esquivias, el antesalista Armando Murillo y el parador en corto Fernando Remes.
Fue en 1995 cuando este guasavense logró ser entronizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, ya que en el verano dejó un porcentaje de por vida de .293 tras jugar 2 mil 161 partidos, dándose tiempo para atizar 2 mil 224 hits en los 7 mil 579 turnos que tomó.
El 16 de diciembre de 2013 falleció en su natal Guasave el gran “Kiko” Castro, a la edad de 74 años, pero a pesar de ello será imposible olvidar los grandes lances y oportunos batazos que este pelotero logró regalarle a la fanaticada tanto en la pelota invernal como en la veraniega.