“Hay posibilidades de eso, todo pueda pasar, mi abogado, mi representante está a cargo de eso, él me da las noticias que tiene, lo que hay en la mesa y ya veo yo si tomo la decisión o no. En mi caso me gustaría seguir porque tengo un tiempo con el equipo, estoy familiarizado con ellos, con mis compañeros, con la afición y la verdad me gustaría estar por mucho tiempo”.

Urquidy estará hasta diciembre en el puerto antes de partir a Estados Unidos y después reportar con la Selección Mexicana para el Clásico Mundial.