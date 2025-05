“Creo que principalmente para enseñar tienes que tener vocación, y yo descubrí desde muy joven que la docencia me apasionaba y tenía lo que muchos no encuentran, la paciencia y las ganas de transmitir un conocimiento”, comenta la entrenadora con más de 20 años de carrera en Mazatlán.

“Después de un año me regresé a Mazatlán y empecé a entrenar chiquillas porque en ese tiempo no había softbol infantil aquí, desde ahí empecé a entrenar las categorías de Juegos Nacionales”.

“Tengo dos años que pertenezco al Coro Ángela Peralta de Mazatlán y casi cuatro que inicié a aprender guitarra. A raíz de que el profesor de música se jubiló, y algunos alumnos se enteraron que yo tocaba la guitarra, estuvieron insistiendo para que formara de nuevo este taller, y como siempre he sido apasionada de la música, no batallaron tanto, ya tenemos dos años y medio en esta nueva área”.

“Lo que he usado en el softbol y en el aula, siempre han sido los valores, que estén conscientes de jugar limpio, que luchen por sus objetivos, que no hagan caso a los comentarios negativos porque siempre hay gente que los va a querer destruir, gente malintencionada, y sobre todo que disfruten cada una de las etapas, que se diviertan”.

“Mis mayores logros han sido encontrarme a mis ex alumnos y que me recuerden, y mejor aún, que me digan, ‘maestra o teacher, si usted no me hubiera casi obligado a hacer tal cosa, nunca lo hubiera hecho’. Mi satisfacción ha sido que he recibido algunas cartitas expresando su agradecimiento.

“Y en área musical, siempre es satisfactorio ver que tus alumnos, cantan y tocan sus instrumentos, en los diferentes festivales y en los concursos que convoca la Universidad”, finaliza Susana Tirado, la ‘teacher’ que con su positivismo y disposición supo que desde joven enseñar era su vocación.