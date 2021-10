Antes, en la parte alta de la entrada 11, los de Guasave amenazaron seriamente, pero la defensiva de casa, así como el relevo de Zach Hartman, apagaron el peligro.

El derecho Hartman vino al relevo con corredores en las esquinas y sin outs. Primero, ponchó a Ángel Erro para el primer out y luego, dominó a Keven Lamas para el segundo out con elevado al jardín izquierdo. Mario Vega quiso anotar, pero Joey Meneses puso un certero tiro en el guante de Alfredo Hurtado, para conseguir el tercer out.